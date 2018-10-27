В Каракалпакстане матрасы больных туберкулезом отдали сборщикам хлопка

Здание школы-интерната для тубинфицированных детей в Турткульском районе Каракалпакстана. Фото с сайта «Озодлик»

В Каракалпакстане (суверенная республика в составе Узбекистана) матрасы и одеяла из школы-интерната для детей, больных туберкулезом и с риском его развития, отдали солдатам, приехавшим собирать хлопок. Об этом сообщает «Озодлик» со ссылкой на родителей находящихся там детей.

Интернат, о котором идет речь, находится в Турткульском районе Каракалпакстана. По словам родителей, из-за недостатка одеял дети часто простужаются. «После услышанного я решила сама сходить в его школу, — рассказала мать ребенка, пожаловавшегося на это. — Я убедилась в том, что сын не лгал. Когда я спросила администрацию, где одеяла и матрасы воспитанников, мне ответили, что их отдали солдатам». Представители администрации заявили, что постельные принадлежности будут возвращены после уборочной кампании, ей предложили принести временную замену из дома.

Дети, как отмечается, спят без одеял, укрываясь пододеяльниками. «В те дни, когда постель забрали, погода была теплой, поэтому дети не жаловались. Но сейчас у нас идут дожди, похолодало, дети начали простужаться», — рассказала одна из воспитательниц. Она добавила, что передача постельных принадлежностей из интерната посторонним неправильна с точки зрения гигиены.

Главный бухгалтер интерната Гулистан Джаббарова подтвердила, что 50 комплектов постельного белья и 50 матрасов, которыми пользовались дети, были переданы сборщикам хлопка по указанию директора учреждения (связаться с ним самим журналистами не удалось). «Нам вернут постельные принадлежности после окончания хлопковой кампании. Я ведь не могла не выполнить приказ директора», – сказала она.

В Узбекистане уборка хлопка десятилетиями сопровождалась различными злоупотреблениями — массовым принудительным трудом, приписками, взятками и так далее. В последнее время власти ведут кампанию против принудительного труда, хотя в разных частях страны такие случаи по-прежнему происходят. В этом сезоне на поля, в частности, отправляли учителей, предпринимателей и представителей других профессий.

Министерство труда Узбекистана пригрозило чиновникам, допускающим такие злоупотребления, жесткими мерами. С начала сентября ведомство получило около 800 жалоб, примерно в 70 случаях представители власти, принуждавшие людей к уборке, были наказаны. Для добровольного привлечения людей к этим работам были установлены новые тарифы для сборщиков и организованы агитационные кампании.

Поступала информация и о приписках. В Бозском районе Андижанской области, по словам источников «Озодлик», в собранный хлопок добавляют мешки с песком. «Якобы глава района был вынужден пойти на такой шаг, чтобы не выслушать оскорбления от хокима области и показать, что Бозский район сдал много тонн хлопка. Об этой ситуации известно и сотрудникам милиции», — рассказал сотрудник одного из пунктов приема. Один из руководителей пункта приема подтвердил эту информацию, выразив обеспокоенность, что в случае разоблачения представители администрации и милиции смогут избежать ответственности.

В Бухарской области выявили, что тракторист одного из фермерских хозяйств Шафирканского района, утяжелив свой прицеп с хлопком, добился приписки 460 килограммов на сумму 1,6 млн сумов ($195). Предварительно он сговорился об этом с должностными лицами, ответственными за уборку хлопка. По этой же схеме на баланс АО «Шофиркон пахта тозалаш» было переведено свыше четырех тонн хлопка на сумму 21,4 млн сумов ($2609).