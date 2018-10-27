Дело о стрельбе под ноги киргизским солдатам поступило в суд

В суд поступило дело об издевательствах над солдатами срочной службы в войсковой части 73809 в Кой-Таше (Чуйская область Кыргызстана). Об этом сообщает «24.kg» со ссылкой на главу правозащитного центра «Кылым шамы» Азизу Абдирасулову.



Военнослужащие войсковой части 73809 в Кой-Таше. Скриншот видеозаписи



По ее словам, факты издевательств доказаны в ходе следствия. Обвиняемые частично признали вину. Один из эпизодов — стрельбу под ноги солдатам — они отрицают.

Об инциденте в части на полигоне «Ала-Тоо», где служат 11 солдат и несколько офицеров, стало известно несколько месяцев назад. Родители срочников обратились к правозащитникам, рассказав, что офицеры избивают подчиненных, унижают их и вывозят на принудительные работы. Солдаты жаловались, что их заставляют убирать навоз и копать арыки для жителей села, при этом командиры забирали деньги за их работу.

Срочники также рассказали, что офицеры избивали их проволокой, стреляли под ноги и угрожали убить. Один из солдат попытался совершить суицид.

Правозащитники посетили часть, подтвердили жалобы и обратились в администрацию президента с просьбой взять дело на контроль. Прокуратура завела дело по статье о превышении полномочий. Офицеры части были задержаны. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил разобраться и наказать виновных.

Случаи дедовщины в армии Кыргызстана нередки. По данным центра «Кылым шамы», за несколько лет десятки военнослужащих покончили с собой. Несколько попыток суицида в последнее время произошли и среди солдат, проходивших службу в Департаменте по охране и конвоированию ГСИН.

Проблемой также являются плохие и даже опасные бытовые условия. Недавно в войсковой части Майлуу-Суу военнослужащий потерял руки из-за последствий сильного удара током. Как выяснила военная прокуратура, проход на подстанцию, где произошло ЧП, был свободным. В связи с этим было заведено дело по статье о халатности. Двум военнослужащим предъявлены обвинения.