Узбекистан упрекнул Украину в выдавливании с рынка его автомобилей

Алишер Абдуалиев. Фото с сайта Nuz.Uz

Посол Узбекистана на Украине Алишер Абдуалиев обвинил украинскую сторону в выдавливании с рынка произведенных на его родине автомобилей. Об этом он заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина» . Заявление стало ответом на антисубсидиарное расследование, инициированное украинскими властями в отношении импортируемых из Узбекистана автомобилей.

Расследование, о котором идет речь, недавно начала межведомственная комиссия по международной торговле. Поводом стала жалоба от ассоциации украинских автомобильных производителей «Укравтопром».

Комиссия заявила, что узбекские производители «могли получать субсидии от государственных органов Узбекистана и пользоваться отдельными льготами от таких субсидий». Она также отметила, что за несколько лет импорт автомобилей из Узбекистана вырос на 760%. Имеющиеся данные, по утверждению комиссии, позволяют предположить, что «импорт в Украину легковых автомобилей из Узбекистана осуществляется в таких объемах и на таких условиях, что может причинить существенный вред национальному товаропроизводителю».

Посол, отвечая на претензии, отметил, что на украинском авторынке доля узбекских автомобилей, подобных местным, невелика, она «составила всего лишь 0,35% в 2015 году, 0,22% в 2016 году и 0,87% в 2017 году. В 2017 году модель «Ravon» заняла 10-е место по продажам. При таких объемах продаж непонятно, как «Ravon» мог нанести ущерб украинским автопроизводителям. По моему наблюдению, это все является преднамеренной дискриминацией, точнее, выжиманием с рынка конкурента», — заявил Абдуалиев.

Он добавил, что в прошлом с украинской стороны уже поступали претензии. В частности, проводились антидемпинговые расследования. Однако по итогам переговоров, по его словам, острые вопросы были сняты. Посол также отметил, что обе страны находятся в зоне свободной торговли, так что должны способствовать тому, чтобы предприятия имели доступ к рынкам сбыта своей продукции.

Расследование, по данным комиссии, будет проводиться в течение месяца. Представитель Узбекистана выразил надежду на его объективность.

По его данным, в 2018 году поставки легковых автомобилей на Украину были незначительными. В то же время ведутся переговоры о поставках другой продукции, например, грузовиков. Узбекистан, в свою очередь, может покупать у Украины насадки для пожарных машин, которые затем могут поставляться в другие страны.

Ранее на Украине действовала специальная пошлина на импорт автомобилей из Узбекистана. В 2016 году она была отменена по решению комиссии по международной торговле.