«Аэрофлот» объявил о запуске регулярных рейсов в Ош и Бухару

Самолеты “Аэрофлота”. Фото пресс-службы компании

Российская компания «Аэрофлот» с началом зимнего сезона, который открывается 28 октября, запускает регулярные рейсы в Ош и Бухару. Об этом сообщает сайт авиакомпании.

Рейсы в Ош будут осуществляться семь раз в неделю, в Бухару — два раза в неделю. В узбекский город «Аэрофлот» начнет летать с 31 октября, южная столица Киргизии уже приняла первый рейс 28 октября. На ближайшие две недели билет в Ош можно купить по цене от 8,5 до 14,5 тысяч рублей ($129-$220), в обратную сторону полет обойдется дороже — от 11 до 18,5 тысяч рублей ($167-$281). В Бухару на тот же период билеты будут стоить от 15,5 до 12 тысяч рублей ($236-$182), в обратную сторону — по 11 тысяч рублей ($167).

Первый рейс в Ош «Аэрофлот» совершил на самолете Boeing 737 имени Чингиза Айтматова, сообщает «Вечерний Бишкек». Этим рейсом были перевезены 123 пассажира. Самолет российской авиакомпании в аэропорту Оша приветствовали водяной аркой, которую запустили над бортом из брандспойтов пожарных машин.

Выступая на церемонии по поводу открытия нового рейса, директор Ошского филиала компании «Международный аэропорт Манас» (в структуру компании входит аэропорт Ош) Талант Ысаков сообщил, что в октябре и ноябре прямые рейсы из Оша в Анапу, Нижневартовск, Сочи, Волгоград и Казань откроет компания «Уральские авиалинии». Также, по его словам, планируется открытие рейса по направлению «Алма-Ата — Ош», который будет выполнять казахстанская авиакомпания Qazaq Air.

Ранее сообщалось, что с октября новый рейс в Бухару, а также Ургенч и Фергану из Санкт-Петербурга намеревались открыть «Уральские авиалинии».

В апреле текущего года Россия и Узбекистан договорились расширить авиасообщение между странами более чем в два раза. Уже с лета 2018 года планировалось осуществлять 86 рейсов в Узбекистан и обратно. Зимой 2018-2019 (в гражданской авиации сезоны делятся на зиму и лето) рейсов будет уже 105, а летом 2019 года их число увеличится до 125. По соглашению, рейсы будут осуществляться из 12 российских и 11 узбекских городов.