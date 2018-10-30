Китай выделил дополнительные деньги для строительства зданий правительства и парламента Таджикистана

Проект нового здания правительства. Иллюстрация пресс-службы президента Таджикистана

Китай предоставит для строительства зданий парламента и правительства Таджикистана дополнительные финансовые средства на безвозмездной основе. Соответствующий документ был подписан в ходе визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Душанбе, сообщает «Азия-Плюс»

Как уточняется, в соответствующем соглашении между правительствами Таджикистана и Китая говорится, что КНР предоставляет республике безвозмездную помощь в размере 900 миллионов китайских юаней ($129,5 млн) для подготовки и реализации проектов по строительству зданий парламента и правительства, в областях транспорта, коммуникационных услуг, культуры, образования.

Визит Ли Кэцяна, в ходе которого было подписано данное соглашение, состоялся еще в середине октября, однако о выделении дополнительных средств и их объеме стало известно только сейчас. Во время визита премьер Госсовета Китая и президент Таджикистана Эмомали Рахмон дали старт строительству парламентского комплекса и здания правительства в Душанбе.

Как отметили в министерстве экономического развития и торговли Таджикистана, средства, которые выделит Китай, являются дополнительным финансированием к 1,5 млрд юаней ($215 млн), договоренность о предоставлении которых сторонами была достигнута ранее, в ходе визита Эмомали Рахмона в Пекин в сентябре прошлого года.

Новое здание парламента будет построено по столичному проспекту Рудаки, высота основного здания составит 49,7 метров, а с учетом купола высота достигнет 70 метров. Общая площадь парламентского комплекса займет 42,87 тыс. квадратных метра.

Для Таджикистана Китай – основной инвестор. Китайские компании построили в республике десятки предприятий, в том числе по добыче золота и производству цемента. На Китай приходится примерно половина внешнего долга Таджикистана, который составляет около $2 млрд.