30 Октябрь 2018

- Лекторий - Ислам Каримов - Политика - Экономика - Миграция  - История - Права человека - Религия - Вода - Спорт - Культура и искусство  - Ферганская долина - Хлопок





Новости Центральной Азии

МИД РК проверит информацию о казненных в Сирии казахстанках

Здание МИДа Казахстана. Фото с сайта Tengrinews.kz
МИД Казахстана проверяет информацию о казни нескольких гражданок республики в Сирии. Об этом, как передает КазТАГ, сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

По его словам, проверку поручили посольству Казахстана в Иордании. «Все вопросы о находящихся гражданах РК в Сирии мы поручаем посольству в Иордании, которое по совместительству является и посольством в Сирии», – уточнил Смадияров, добавив, что источник информации пока не подтвержден.

О казни трех казахстанок в Сирии 26 сообщило издание «Актобе Таймс». Автор статьи ссылалась на сообщение из чатов общественных организаций Северного Кавказа, занимающихся вопросами возвращения на родину женщин и детей из Сирии. В нем говорилось об ухудшении обстановки на подконтрольных ИГИЛ (запрещенная террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ) территориях, и о том, что люди пытаются выбраться оттуда всеми возможными способами. В частности, шесть казахстанок якобы планировали тайно покинуть Сирию и перебраться в Турцию. Но из-за нехватки денег трое из них убили своих же соотечественниц, в том числе 7-летнего ребенка. Забрав собранные убитыми средства, они попытались бежать, но их задержали боевики ИГИЛ и предали шариатскому суду, который приговорил их к смерти. Издание также приводило имена казненных — Гульбану и Дарина из Актобе, а также Салтанат из Тараза.

По данным Комитета национальной безопасности на июль 2018 года, в Сирию и Ирак выехали порядка 800 казахстанцев, 500 из них – дети до 18 лет. В то же время, из лагерей и военных баз террористических организаций на Ближнем Востоке в страну было возвращено 112 казахстанцев (61 мужчина, 51 женщина) и 81 ребенок. В марте этого года заместитель главы комитета национальной безопасности Нургали Билисбеков заявил, что почти половина вернувшихся из Сирии казахстанцев осуждены, остальные находятся под наблюдением.

Международное информационное агентство «Фергана»

РЕКЛАМА






Статистика, рейтинги


Яндекс цитирования