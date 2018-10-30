МИД РК проверит информацию о казненных в Сирии казахстанках

Здание МИДа Казахстана. Фото с сайта Tengrinews.kz

МИД Казахстана проверяет информацию о казни нескольких гражданок республики в Сирии. Об этом, как передает КазТАГ , сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

По его словам, проверку поручили посольству Казахстана в Иордании. «Все вопросы о находящихся гражданах РК в Сирии мы поручаем посольству в Иордании, которое по совместительству является и посольством в Сирии», – уточнил Смадияров, добавив, что источник информации пока не подтвержден.

О казни трех казахстанок в Сирии 26 сообщило издание «Актобе Таймс». Автор статьи ссылалась на сообщение из чатов общественных организаций Северного Кавказа, занимающихся вопросами возвращения на родину женщин и детей из Сирии. В нем говорилось об ухудшении обстановки на подконтрольных ИГИЛ (запрещенная террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ) территориях, и о том, что люди пытаются выбраться оттуда всеми возможными способами. В частности, шесть казахстанок якобы планировали тайно покинуть Сирию и перебраться в Турцию. Но из-за нехватки денег трое из них убили своих же соотечественниц, в том числе 7-летнего ребенка. Забрав собранные убитыми средства, они попытались бежать, но их задержали боевики ИГИЛ и предали шариатскому суду, который приговорил их к смерти. Издание также приводило имена казненных — Гульбану и Дарина из Актобе, а также Салтанат из Тараза.

По данным Комитета национальной безопасности на июль 2018 года, в Сирию и Ирак выехали порядка 800 казахстанцев, 500 из них – дети до 18 лет. В то же время, из лагерей и военных баз террористических организаций на Ближнем Востоке в страну было возвращено 112 казахстанцев (61 мужчина, 51 женщина) и 81 ребенок. В марте этого года заместитель главы комитета национальной безопасности Нургали Билисбеков заявил, что почти половина вернувшихся из Сирии казахстанцев осуждены, остальные находятся под наблюдением.