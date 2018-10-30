Ташкентским врачам вынесли приговор за смерть трех сестер

Вывеска Алмазарского суда по уголовным делам. Фото с сайта Uznews.uz

Алмазарский районный суд по уголовным делам города Ташкента признал двух врачей виновными в смерти трех сестер Касымовых, скончавшихся в столичной больнице в ноябре прошлого года. Врач семейной поликлиники №21 Гульчехра Одилова приговорена к пяти годам и одному месяцу лишения свободы, врач клиники Ташкентского педиатрического медицинского института Нодир Туляганов — к шести годам тюремного заключения. Об этом сообщает «Озодлик»

Три жившие в Алмазарском районе Ташкента девочки из одной семьи — Муниса (2010 года рождения), Мухлиса (2011) и Мохира (2013) — скончались 8-9 ноября 2017 года. Накануне вечером у них резко ухудшилось самочувствие, их мучили тошнота и рвота. Врач поликлиники №21 Одилова поставила сестрам диагноз «дисфункция ЖКТ», назначила препараты «Креон», «Смекта», «Церукал» и отправила лечиться домой. Днем детям стало лучше, но к вечеру их состояние резко ухудшилось. Родители отвезли детей в ближайшую клинику — Республиканскую педиатрическую больницу на массиве Олимпия, где через полчаса умерла младшая девочка, Мохира. Врач диагностировал инфекционное заболевание и принял решение госпитализировать двух старших девочек в инфекционную больницу, где они вскоре скончались: Муниса — в 01.20, Мухлиса — в 03.30.

Поначалу сообщалось, что причиной смерти девочек стал шашлык, съеденный в кафе. Затем выдвинули новую версию — неправильное употребление лекарственного средства. По данным судмедэксперта, сестрам было назначено лекарство от паразитов под названием «Вермокс» (антигельминтный препарат широкого спектра). Но в аптеке фармацевт, не разобрав почерк врача, выдал лекарственное средство под названием «Верапамил», которое применяют при нарушениях сердечного ритма и гипертонических кризах. В результате неоднократного применения препарата «Верапамил» у девочек произошел кардиогенный шок (резкое снижение сократительной способности миокарда, что приводит к неадекватному кровоснабжению всех органов и тканей и угнетает функцию жизненно важных органов; чаще всего он развивается как осложнение инфаркта миокарда или в результате отравления кардиотоксическими субстанциями).

За время следствия и судебного процесса было сделано три судебно-медицинских экспертизы. В итоге основной версией стало отравление препаратом «Энам» («Эналаприл»), который якобы принимала бабушка погибших девочек. Однако на суде специалист Республиканского центра судебной экспертизы сообщила, что в крови девочек нет «Энама». Установлена ли в итоге причина смерти сестер Касымовых, пока неизвестно.

Родители девочек не верят в версию с отравлением таблетками, поскольку такого количества препарата, по их словам, в их доме не было, а все лекарства, выписанные врачом поликлиники, были куплены точно по списку.

В ноябре 2017 года сообщалось, что прокуратура Алмазарского района возбудила уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 186 («Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие человеческие жертвы») Уголовного кодекса Узбекистана. В июле 2018 года дело было отправлено на доследование. Суд счел, что во время расследования истинные причины смерти девочек не были установлены, а все экспертизы были проведены халатно. Кроме того, суд отметил, что в действиях врачей инфекционной больницы был выявлен ряд противоречий. В отношении них в сентябре было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 207 («Должностная халатность, повлекшая смерть человека») Уголовного кодекса. Но это дело было выделено в отдельное судопроизводство.

Родственники погибших девочек потребовали привлечь к ответственности врача отделения реанимации инфекционной больницы Хусана Гиясова, который, по их утверждению, «с 21:00 и до самой поздней ночи не провел никаких процедур. Врачи забегали только после того, как в 1:30 умерла 6-летняя Мухлиса. Мы считаем, что Хусан Гиясов является основным виновным в смерти наших девочек. Мы снова написали заявление с требованием, чтобы его привлекли к уголовной ответственности».

В феврале текущего года ташкентский суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы анестезиолога клиники Ташкентской Медицинской Академии Шерзода Турсунова, по вине которого погиб 16-летний пациент: подросток скончался в результате аллергии на наркоз.