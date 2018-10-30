Бюджетников в Туркменистане обяжут купить новые велосипеды

Велопробег в Туркмении. Фото с сайта Sng.today

Бюджетников в Туркменистане в ближайшее время обяжут купить новые велосипеды. Об этом 30 октября сообщило издание TurkmenYurt со ссылкой на собственные источники.

По словам источников, партию велосипедов завезли в страну племянники президента Гурбангулы Бердымухамедова, занимающиеся бизнесом. В прошлом году многим бюджетникам уже пришлось купить велосипеды. Но теперь объявлено, что те велосипеды необходимо заменить из-за «неправильного» цвета и размера шин. Одновременно бюджетникам придется купить новую спортивную форму.

Бердымухамедов впервые предложил популяризировать в Туркменистане велоспорт в 2013 году. Была принята специальная программа на 2013-2017 годы, согласно которой каждый взрослый и каждый ребенок в стране должны были обзавестись велосипедом. В тот же год независимые СМИ узнали, что руководители государственных «Дайханбанка» и «Халкбанка» приобретают крупные партии велосипедов в Китае и Турции по безналичному расчету, а затем продают их сотрудникам своих подразделений за наличные в два с половиной раза дороже. Велосипед обходился рядовому сотруднику банка в 500 манатов ($175 по курсу 2013 года). Схожие события происходили и в других ведомствах.

С тех пор в Туркменистане регулярно проводятся массовые велопробеги и акции «День без автотранспорта». В 2018 году Бердымухамедов объявил 3 июня Всемирным днем велосипеда. В этот день в Ашхабаде состоялся велопробег, а движение любого другого транспорта было запрещено. Затем президент заявил о планах установки памятника велосипеду. По его словам, открытие памятника должно состояться 3 июня 2019 года. Также в 2018 году на стадионе в Ашхабаде было проведено занятие, внесенное в Книгу рекордов Гиннеса как «самый массовый урок велоспорта».

Недавно стало известно, как именно будет выглядеть памятник велосипеду. «Президент отметил целесообразность того, чтобы монумент был выполнен в виде вращающегося Земного шара, олицетворяя роль туркменского народа в истории человечества», — объявило государственное информагентство «Туркменистан сегодня». Агентство подробно расписывает дизайн будущего памятника: «На южной стороне монумента будут отображены достижения Туркменистана в новую эпоху, на северной – карта страны. Вид сверху в художественной форме отражает современную историю нашего государства, расположенного на стратегическом перекрёстке международных маршрутов. На круговой дороге изображены фигуры велосипедистов».