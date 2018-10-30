Правительство Узбекистана велело срочно создать запасы моркови и риса

Рис на рынке в Узбекистане. Фото с сайта Nuz.uz

Правительство Узбекистана поручило Минсельхозу и ряду других ведомств с 1 января 2019 года бесперебойно обеспечивать население основными видами продовольственных товаров, не допустить роста их цен и изменения качества в течение года. На заключение соответствующих контрактов с производителями и потребителями кабмин отвел менее недели. Это следует из постановления , принятого 25 октября и вступившего в силу 26 октября, сообщает Norma.Uz

В документе говорится, что с 1 января внутренний рынок должен быть обеспечен основными социально значимыми продовольственными товарами по прогнозируемым показателям производства и использования продовольственных ресурсов. Порядок оценки объемов производства, экспорта и импорта продтоваров должны утвердить и начать применять в течение месяца.

Контракты на закупки сельскохозяйственной продукции между производителями, заготовительными организациями и социальными учреждениями должны быть заключены до 1 ноября. К этому сроку должна быть проведена опись складов и холодильных помещений для ее хранения.

Ассоциация «Узбекозиковкатзахира», объединяющая предприятия по заготовке плодоовощной продукции, а также заготовительные организации, привлекаемые областными хокимиятами (администрациями), будут закупать продовольствие на собственные средства и льготные кредиты коммерческих банков. Социальные учреждения могут тратить бюджетные и внебюджетные средства, в необходимых случаях, по согласованию с кабинетом министров, будут закупать продукцию за счет Фонда содействия стабилизации цен на внутреннем потребительском рынке.

Утверждены прогнозные объемы основных видов сельхозпродукции, которыми должны запастись на зимне-весенний сезон 2018/2019 организации «Узбекозиковкатзахира», учреждения системы Минздрава, народного и дошкольного образования. Всего намечено зарезервировать 501,177 тонн сельхозпродукции, в том числе — 222.409 тонн картофеля, 120.676 тонн лука, 91,617 тонн моркови, 66.475 тонн риса.

Впервые резервировать отдельные виды продтоваров в Узбекистане начали в 2017 году — после издания президентом Шавкатом Мирзиёевым постановления, призванного обеспечить поставку продуктов на внутренний и внешние рынки в течение года в срок и без потерь качества. Тогда правительство запаслось более 445 тысячами тонн сельскохозяйственной продукции. В закрома родины заложили более 178 тысяч тонн картофеля, 120 тысяч тонн лука, 89,5 тысячи тонн моркови и 57,4 тысячи тонн риса. Кроме того, для тех же целей за рубежом закупили 30 тысяч тонн сахара, 22,7 тысячи тонн картофеля и 1407 тонн мяса птицы.

Этот резерв планировалось выкладывать на прилавки в течение февраля-мая, чтобы не допустить резких колебаний цен на продовольственном рынке. Однако к тому времени, как запасы решили выставить на продажу, немалая их часть оказалась подпорчена или расхищена. Хуже всего обстояло дело с луком. Пытаясь спасти ситуацию, в Ташкенте решили раздавать лук населению бесплатно, указав при этом, что он — «измененного качества». Вскоре Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по факту хищений сельхозпродукции в Ташкенте, по которому задержали почти всех директоров крупных рынков, учредителями которых был ташкентский хокимият. Руководителей рынков обвинили, в частности, в том, что они не успели вовремя начать продажи закупленного лука и других видов сельхозпродукции, и товары пролежали на складах до апреля, пока не начали портиться.