«РусГидро» решила продать долю в киргизском партнерстве «Верхне-Нарынские ГЭС»

Информация о строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Фото с сайта Tazabek.kg

Российская компания «РусГидро» выставила на продажу свою долю в партнерстве «Верхне-Нарынские ГЭС», которое занимается строительством каскада гидроэлектростанций в Киргизии. Об этом 30 октября пишет «Коммерсант»

«РусГидро» владеет 50% ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС», другая половина акций принадлежит киргизской госкомпании «Электрические станции». По словам источников «Коммерсанта», российская компания объявила этот актив непрофильным и выставила его на продажу. Однако пока покупателей не нашлось. В приобретении акций могли бы быть заинтересованы власти Киргизии, но они, по мнению источников, не найдут на это денег.

В 2012 году Россия и Киргизия заключили межправительственное соглашение о строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Всего планировалось построить четыре электростанции общей мощностью 237,7 МВт и стоимостью 24 миллиарда рублей. Россия пообещала профинансировать проект, внеся 50% стоимости строительства в «Русгидро» и выделив оставшиеся средства в виде кредита. Но с финансированием возникли сложности, и в 2016 году Киргизия объявила о денонсировании межправительственного соглашения. Власти страны пообещали вернуть России $37 миллионов, уже вложенные в проект, когда найдут нового инвестора.

Летом 2017 года Киргизия заключила контракт на строительство ГЭС с чешской компанией Liglass Trading CZ. Компания согласилась выкупить долю «РусГидро» в партнерстве за те самые $37 миллиона. Но у чешской компании также возникли трудности, и в октябре контракт был расторгнут. «РусГидро», в свою очередь, обратилась с требованием вернуть инвестиции в третейский суд в Гааге. Власти Киргизии весной 2018 года просили компанию отозвать иск и решить вопрос мирным путем, но летом стало известно, что российская сторона продолжает готовиться к судебному разбирательству.