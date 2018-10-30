Генпрокуратура Таджикистана поручила пересмотреть дело о сбитом милиционером мальчике

Место ДТП, в результате которого погиб Фирдавс Халимов. Кадр видеозаписи с сайта Ozodi.org

Генпрокуратура Таджикистана направила на повторное рассмотрение дело о ДТП с участием следователя Управления МВД Куляба Саидмумина Исломова, насмерть сбившего на своей Nexia 15-летнего мальчика Фирдавса Халимова. Об этом сообщает Asia-Plus со ссылкой на близких погибшего и прокуратуру Хатлонской области.

Решение было принято Главным следственным управлением надзорного ведомства. Родственников вызвали на повторный допрос в город Бохтар, административный центр Хатлонской области, где они узнали, что повторное рассмотрение дела ведет областная прокуратура, а не районная и не прокуратура города Куляба, которая вела дело прежде.

Авария, в результате которой погиб 15-летний кулябский школьник, произошла в ночь на 13 февраля у терминала Куляб-Восе. Nexia, за рулем которой находился Исломов, на большой скорости сбила переходившего дорогу мальчика и еще 20 метров протащила его по дороге. Свидетели происшествия перенесли Фирдавса Халимова в машину виновника ДТП, который отвез раненого в медучреждение и уехал на работу. От полученных травм подросток скончался в больнице, у него были сломаны ребра и разбита голова. По словам близких семьи, через несколько дней после ДТП капитан Исломов приходил к родителям мальчика и уговаривал отказаться от жалобы.

В прокуратуре города дело сразу засекретили, а его расследование постарались затянуть. В июле, несмотря на попытки родственников привлечь милиционера к ответственности, прокуратура Куляба оправдала следователя, сославшись на заключение судмедэкспертов о том, что авария произошла «по техническим причинам», а Исломов не имел возможности ее предотвратить. В прокуратуре утверждали, что капитан прошел медицинское освидетельствование, которое показало отсутствие в его крови алкоголя.