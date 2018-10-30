Таджикский депутат предложил назвать Рогунскую ГЭС именем Рахмона

Эмомали Рахмон на строительстве Рогунской ГЭС. Фото пресс-службы президента Таджикистана

Депутат нижней палаты парламента Таджикистана, лидер Демократической партии Саидджафар Усмонзода выступил с инициативой присвоить строящейся Рогунской гидроэлектростанции имя президента республики Эмомали Рахмона, сообщает «Азия-Плюс»

По мнению Усмонзода, ГЭС должна носить имя президента, так как именно Рахмон стоит у истоков возобновления строительства станции. «Вообще здесь уместно использовать словосочетание «начало строительства», так как та часть Рогунской ГЭС, которая была построена при СССР, после распада Союза была полностью разрушена, и по инициативе Рахмона было начато строительство объекта почти с нуля», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что, когда президент объявил о строительстве, мало кто верил, что такой проект можно реализовать, однако глава государства своей инициативой «укрепил веру в будущее в сердцах большинства таджикистанцев». Усмонзода также напомнил, что Нурекская ГЭС носит имя Турсуна Ульджабаева, первого секретаря ЦК Компартии Таджикской ССР, при котором ее начали строить.

Ранее стало известно, что запуск первого агрегата Рогунской ГЭС состоится 16 ноября, когда в стране будут отмечать День президента. По этому случаю в Душанбе запланированы гала-концерт мастеров искусств республики и театрализованное представление, посвященное запуску гидроагрегата.

Строительство Рогунской ГЭС было возобновлено в 2007 году после многолетнего перерыва, связанного с распадом СССР. В 2016 году основным подрядчиком строительства плотины ГЭС стала итальянская компания Salini Impregilo. Стоимость проекта составляет $4-4,5 млрд. На строительстве задействованы около 20 тысяч человек. После завершения проекта 335-метровая плотина Рогунской ГЭС станет самой высокой в мире.

В начале октября депутаты парламента Таджикистана приняли поправки в бюджет 2018 года, согласно которым правительство направит дополнительные $80 млн для ускорения строительства ГЭС. Эти средства будут выделены за счет продажи драгоценных камней и металлов.