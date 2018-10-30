Премьер-министр Узбекистана назвал действия своего заместителя антипрезидентскими

Абдулла Арипов. Фото с сайта Kun.uz

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов назвал действия своего теперь уже бывшего заместителя Зойира Мирзаева идущими вразрез с политикой президента страны. Так глава правительства прокомментировал ситуацию с людьми, которых чиновник заставил стоять по колено в арыке с водой за невыполнение работ по орошению пшеничных полей, сообщает Daryo.uz

Сам инцидент, произошедший 25 октября в Аккурганском районе Ташкентской области, Арипов назвал «неудобным и постыдным». Премьер добавил, что президент республики Шавкат Мирзиёев принял решение об увольнении Мирзаева уже в субботу 27 октября, однако поскольку по конституции постановления и указы не принимаются в выходные дни, об этом было объявлено только в понедельник, 29 октября.

Как отметил Арипов, за десять лет его работы в правительстве, два года из которых – на посту премьер-министра, такие указы принимаются впервые. «Руководитель страны поднял борьбу с принудительным трудом до уровня государственной политики», - резюмировал председатель Кабмина. Он подчеркнул, что любые случаи принудительного труда проверяются на местах, некоторые хокимы уже уволены, многие чиновники получили дисциплинарные взыскания.

Мирзаев долгие годы работал в органах власти, в частности, он занимал посты хокима (главы администрации) Самаркандской области и министра сельского и водного хозяйства. «Несмотря на то, что он столько служил народу, президент не простил его за совершенный поступок. Глава нашего государства не простит за подобное и других, потому что закон един для всех, и наказание неотвратимо», — заявил Арипов.

Помимо вице-премьера, своих постов лишились заместитель прокурора Ташкентской области, заместитель хокима области и другие чиновники, ставшие свидетелями инцидента в Аккурганском районе. Генеральная прокуратура взяла случай под строгий контроль. На основании президентского указа «О повышении ответственности руководителей органов государственной власти всех уровней за недопущение и искоренение любых проявлений и всех форм принудительного труда» надзорное ведомство проведет проверку по фактам нарушения прав человека в сфере сельского хозяйства.

В прошедшем 29 октября совещании кроме работников министерств и других органов государственной власти принимали участие представители Международной организации труда (МОТ). Старший технический советник МОТ Йонас Аструп прокомментировал увольнение вице-премьера Мирзаева в Twitter. «Это сильное, четкое и верное решение. Такое поведение нельзя терпеть. Никто, вне зависимости от ранга или статуса, не может ставить себя выше закона. Узбекистан придерживается курса по искоренению принудительного труда», - написал Аструп.

Ранее сообщалось, что после посещения президентом Шавкатом Мирзиёевым Ташкентской области глава региона получил от правительства выговор, своих должностей лишились руководители пяти районов, начальники областных отдела внутренних дел и прокуратуры.

На заседании 14 октября Абдулла Арипов раскритиковал более сотни хокимов за плохую организацию хлопкоуборочной кампании. В этой связи были не только объявлены выговоры, но многие ответственные лица были оштрафованы, некоторые — уволены. В частности, своих должностей лишились свыше десяти районных прокуроров и начальников РОВД. Меры дисциплинарного характера приняты в отношении некоторых глав районных налоговых инспекций.

Использование принудительного труда, особенно в сфере сельского хозяйства, на протяжении десятилетий было в Узбекистане обычным делом. В этом году правительство заявило о твердом намерении покончить с нарушениями прав человека в ходе хлопковой кампании. Однако Минтруда и независимые правозащитники практически с начала страды стали получать жалобы от населения по фактам принуждения к полевым работам.