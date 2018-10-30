На казахстанско-российской границе скопились сотни фур

Очередь фур на Сарымском посту. Кадр видеозаписи с сайта Uralskweek.kz

На казахстанско-российской границе в районе пункта пропуска «Сырым» образовалась очередь из сотен фур. Сложности с пересечением границы начались после того, как казахстанская сторона ввела процедуру экспортно-импортного контроля, пишет «Уральская неделя»

Контроль, начиная с 22 октября, осуществляют сотрудники департамента госрасходов. Они сканируют товарно-транспортные накладные ко всем грузам. По информации пограничников, в течение суток пост обслуживает до 900 машин. С 22 по 28 октября — период, когда на посту действует дополнительный контроль, — таможню пересекло на 500 грузовиков меньше, чем за неделю с 15 по 21 октября.

В свою очередь, начальник департамента госдоходов Алмас Абжаппаров заверил, что прохождение границы «тормозит» не медленная работа его сотрудников, а «разнообразие грузов», которые везут фуры. «Если в машине одно наименование товара, то наш сотрудник выполняет свою работу две-три минуты. Сложнее, когда в одной машине везут два, три, четыре разновидности грузов. Здесь нашему сотруднику приходится выполнять больше работы, и это занимает больше времени», – отметил он.

Местные власти пообещали в течение двух недель подготовить рекомендации по улучшению ситуации на пункте пропуска. Пока же водители большегрузов, пишет InformБЮРО, вынуждены более суток проводить за рулем, ожидая своей очереди. «Двигаемся медленно. Никогда такого раньше не было. Я везу фрукты с юга Кыргызстана. Они могут пропасть. И тогда мне нужно будет платить штраф», – рассказал изданию водитель Аюб Лиров.

Дополнительный контроль на границе появился на фоне многочисленных взаимных претензий России и Казахстана по качеству поставляемых друг другу товаров. В последние месяцы специалисты Россельхознадзора разворачивали на границе овощи и фрукты из Казахстана, а также колбасы и молоко. Казахстан, в свою очередь, ограничивал ввоз мяса птицы и яиц из нескольких российских регионов. Накануне стало известно, что в Россию не пустили более 166 тонн сельхозпродукции из Казахстана и Киргизии из-за проблем с сопроводительными документами.