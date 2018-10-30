Максимальный размер микрокредитов для узбекских предпринимателей увеличен вдвое

Министерство юстиции Узбекистана. Фото с сайта Xabar.uz

Максимальный размер микрокредитов для предпринимателей в Узбекистане увеличен в два раза и составляет теперь 1000 минимальных зарплат (МРЗП), то есть более 200 млн сумов ($24,3 тысячи). Соответствующее постановление принято правительством страны, сообщает телеграмм-канал министерства юстиции Узбекистана

Микрокредиты будут выделять сроком до двух лет для малого бизнеса, крестьянских и фермерских хозяйств. Ранее максимальный размер микрокредита для них составлял 500 МРЗП или 100 млн сумов ($12,1 тысячи).

Еще в мае этого года президент Шавкат Мирзиёев во время поездки в Андижанскую область дал поручение банкам предоставлять андижанским предпринимателям льготные кредиты по ставке 3% годовых. Решение было принято в рамках реализации программы «Ҳар бир оила тадбиркор» («Каждая семья – предприниматель»). Микрокредит предоставляется на срок три года с трехмесячным льготным периодом. Получить его могут как физические, так и юридические лица. Для граждан максимальная сумма займа составляла тогда 100 МРЗП или 18.430.000 сумов ($2,2 тысячи). Для организаций – 1000 МРЗП. На реализацию проекта региональным отделениям Центробанка было выделено 800 млрд сумов ($100 млн). При необходимости ЦБ планировало добавить дополнительные средства.

В начале октября сообщалось о предоставлении коммерческим банкам Узбекистана права выдавать микрозаймы наличными в размере до 100 МРЗП сроком до одного года. При этом кредитным учреждениям запрещено начислять проценты, взимать комиссии и неустойку (штрафы, пени) по договорам микрозайма. Кроме того, банки не могут взыскивать платежи за рассмотрение кредитной заявки, выдачу денег и досрочное погашение займа.

По данным Центробанка Узбекистана, сегодня в республике функционируют 36 микрокредитных организаций. Их услуги не востребованы населением ввиду высоких процентов. Таким образом, разрешение заниматься этой деятельностью коммерческим банкам сделало данную услугу более доступной. Во-первых, в стране работают около 900 филиалов банков и 7800 мини-банков. Во-вторых, практика показывает, что после того, как микрозаймы начали выдавать крупные игроки финансового рынка, процентная ставка по ним снизилась в среднем в два раза – с 62% до 31%.

Ранее в Узбекистане решили выдавать беззалоговые микрокредиты на льготных условиях вернувшимся на родину трудовым мигрантам, безработным и членам малообеспеченных семей.