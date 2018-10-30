Кандидата от Казахстана допустили к выборам президента AIBA

Серик Конакбаев. Фото с сайта Informburo.kz

Представитель Казахстана Серик Конакбаев будет допущен до выборов президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA). Решение об этом опубликовано на официальном сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

«CAS поддержал обращение Серика Конакбаева. Соответственно, AIBA приказано включить Конакбаева в список кандидатов на пост президента организации», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что избирательный комитет AIBA относился ко всем кандидатам в равной степени добросовестно. Вместе с тем, подчеркнул CAS, избирком Ассоциации необоснованно отказал Конакбаеву в регистрации. CAS признал, что Конакбаев достиг порога в 20 писем от национальных федераций, которые были необходимы для допуска к выборам.

В кандидаты на пост президента AIBA Конакбаева выдвинула в сентябре текущего года Казахстанская федерация бокса (КФБ). В октябре избирательная комиссия AIBA решила, что Конакбаев не имеет права участвовать в выборах президента организации. По мнению казахстанца, это связано с тем, что формы номинации в его пользу были доставлены в штаб-квартиру 24 сентября, тогда как крайний срок подачи для кандидатов был установлен на полночь 23 сентября. Однако по законодательству Швейцарии, где располагается офис AIBA, воскресенье (23 сентября) не является рабочим днем, поэтому ожидалось, что крайний срок должен был продлен до понедельника. В итоге Конакбаев принял решение подать апелляцию в CAS.

В то же время генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что с юридической точки зрения у Конакбаева нет шансов выиграть апелляцию в Спортивном арбитражном суде, поскольку казахстанец не смог собрать необходимые 20 голосов национальных федераций бокса.

Серик Конакбаев стал вторым кандидатом на выборах президента AIBA. До этого единственным претендентом на пост был исполняющий обязанности президента Ассоциации узбекистанец Гафур Рахимов. Выборы пройдут на конгрессе Международной ассоциации бокса 2-3 ноября в Москве.

Ранее директор по вопросам этики и соответствия требованиям Международного олимпийского комитета (МОК) Пакеретт Жирар Запелли потребовала от Рахимова не выставлять свою кандидатуру на выборы главы AIBA, поскольку его выдвижение на пост президента этой Aссоциации может привести к исключению бокса из программы Олимпийских игр-2020, которые пройдут в Токио. Причина ультиматума представительницы МОК заключается в том, что Рахимов до сих пор значится в санкционном списке Министерства финансов США, где он указан как один из главных криминальных авторитетов Узбекистана. На этом основании Минфин запретил Рахимову проводить любые финансовые операции в американских долларах.

В свою очередь, Рахимов призвал членов организации не обращать внимания на «спекуляции» вокруг его имени.

Серик Конакбаев — боксер-любитель, дважды становился чемпионом Европы по боксу и дважды получал Кубок мира, серебряный призер московской Олимпиады 1980 года. Конакбаев был депутатом парламента второго, третьего и четвертого созывов. С 2010 года является членом исполкома AIBA, а с 2014-го — вице-президентом AIBA и президентом Азиатской конфедерации бокса.

Гафур Рахимов — бизнесмен. С 1998 года являлся членом исполнительного комитета AIBA, а в январе 2018 года его назначили исполняющим обязанности президента Ассоциации. Функционер сменил управлявшего Ассоциацией на протяжении 11 лет тайваньца Чинг Куо-Ву, который был обвинен в растрате средств и доведении спортивной организации до банкротства.

С 2012 года Рахимов входит в санкционный список американского Минфина как один из лидеров группировки «Братский круг», объединяющий криминальных авторитетов из республик бывшего Советского Союза. Он был объявлен в розыск и властями Узбекистана, но в июле текущего года Генпрокуратура Узбекистана исключила его из списка разыскиваемых. Избранная в отношении него мера пресечения в виде ареста этим же постановлением была заменена на «подписку о надлежащем поведении». Вскоре после этого и.о. президента AIBA побывал на родине, где посетил Национальный олимпийский комитет Узбекистана.

По заявлению Рахимова, кампанию по «очернению» его имени возглавляла дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара. Именно она и ее союзники, по словам бизнесмена, представили ложные обвинения в связях предпринимателя с преступными организациями, из-за чего Минфин США включил Рахимова в «черный список».