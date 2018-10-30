Министр информации Казахстана разъяснил постановление об отключении связи и интернета при ЧС

Даурен Абаев. Фото с личной страницы в Facebook

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев разъяснил резонансное постановление правительства, разрешившее четырем ведомствам отключать интернет и средства связи при чрезвычайных ситуациях и введении чрезвычайного положения. На своей странице в Facebook чиновник опубликовал пост в форме ответов на вопросы, касающиеся данного постановления.

«Вопрос 1-ый: по какому принципу были выбраны именно данные государственные органы? Ответ: на самом деле этим Постановлением сокращен список госорганов, обладающих упомянутым правом. Согласно старому Постановлению (от 2004 года) аналогичный перечень состоял из 22-х субъектов(!), среди которых были структурные подразделения министерств культуры и спорта, сельского хозяйства, образования и науки и т.д. Что касается нового списка, то все они имеют непосредственное отношение к ликвидации ЧС», – написал министр (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. «Ферганы»).

Далее Абаев ответил на вопрос, как государственные органы будут пользоваться полученным ими правом и смогут ли они «заблокировать интернет». «В случае возникновения чрезвычайной ситуации государству могут потребоваться все имеющиеся каналы связи для оповещения граждан, например, телевидение или радио. Так вот, постановление разрешает государству отключить любой теле- или радиоканал, вещающий на территории Казахстана, для того, чтобы известить людей о катаклизме и провести соответствующий инструктаж, – написал министр. – Этот алгоритм и означает понятие «приоритетного использования» властями сетей и средств связи. Конечно, интернет подпадает под категорию «сеть и средства связи», однако в данном случае полное отключение сети интернет для его приоритетного использования государством является бессмысленным».

В заключение Абаев подчеркнул, что вступившее в силу постановление, по сути, не дает никаких новых полномочий государству, и что оно не про блокировки интернета и социальных сетей. «Любые разговоры на эту тему – спекуляция», – резюмировал министр.

Накануне стало известно, что четырем госорганам в Казахстане – Генпрокуратуре, Комитету национальной безопасности, министерствам обороны и внутренних дел – дали право отключать интернет и средства связи при чрезвычайных ситуациях социального, природного или техногенного характера, а также при введении чрезвычайного положения. Об этом говорилось в постановлении правительства, опубликованном 28 октября. Указанные ведомства, согласно документу, также получили право на приоритетное использование сетей и средств связи (за исключением правительственной, президентской и связи экстренных служб). Постановление вступило в силу со дня его подписания.