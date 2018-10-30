Прокурор запросил пять лет тюрьмы для водителей сгоревшего в Актюбинской области автобуса

Обвинение запросило пять лет лишения свободы для водителей, которых судят по делу о сгоревшем минувшей зимой в Актюбинской области автобусе, ставшем местом гибели 52 граждан Узбекистана. Об этом сообщает «Казинформ».



Обвиняемые водители автобуса в зале суда. Фото с сайта Inform.kz



Гособвинитель Осман Орынбасарулы попросил признать троих водителей автобуса — Барата Танатова, Максата Пернебекова и Нуржана Кыргызбаева — виновными по статьям «Нарушение требований пожарной безопасности» и «Нарушение эксплуатации транспортных средств» и назначить им наказание в виде лишения свободы на пять лет, а также лишения водительских прав на семь лет и запрета на работу в сфере пассажирских перевозок.

Для директора транспортной компании «Азия транзит сервис», которая арендовала автобус, Нурлыбека Тлепбаева и механика предприятия Бахадура Пердебаева прокурор запросил наказание в виде семи лет лишения свободы, а также лишения права занимать руководящие должности и пятилетнего запрета на работу в сфере пассажирских перевозок. Владелец компании объявлен в международный розыск.

Издание «Мой город» сообщает, что прокурор попросил назначить подсудимым в качестве места отбывания наказания колонию-поселение.

Автобус марки Setra загорелся утром 18 января 2018 года на трассе Самара-Шымкент. В пожаре погибли 52 узбекистанца, которые ехали на заработки в Россию. Выжить удалось трем водителям и двум пассажирам. Источником возгорания, по версии следствия, стала паяльная лампа, которой пользовались водители для обогрева салона. Следствие также выяснило, что автобус 1989 года выпуска в последний раз проходил техосмотр в 2015 году, а его владелец не имел лицензии на пассажирские перевозки.

После инцидента президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования родственникам погибших, признав вину властей республики в том, что ее жители вынуждены искать работу за рубежом. Руководство страны распорядилось организовать дополнительные автобусные маршруты и чартерные авиарейсы для граждан, выезжающих на работу за границу.