Узбекистанские теннисисты на «Кубке Дэвиса-2019» сыграют с сербами

Теннисная сборная Узбекистана. Фото с сайта Tennis.uz

В рамках квалификационного этапа теннисного турнира «Кубок Дэвиса-2019» сборная Узбекистана сыграет с Сербией. Результаты жеребьевки опубликованы на официальном сайте организатора соревнований.

Жеребьевка прошла 30 октября в штаб-квартире Международной федерации тенниса (ITF) в Лондоне. В ней приняли участие 24 команды, из которых сформировали 12 пар. Победители попадут в основную сетку «Кубка Дэвиса». В турнире точно примут участие Хорватия, Франция, Испания и США. К ним также присоединятся сборные Аргентины и Великобритании, которые получили «уайлд-кард».

По результатам жеребьевки сборная Узбекистана (24 в общемировом теннисном рейтинге) встретится с Сербией (8), казахстанские теннисисты (13) сыграют с португальцами (26). Матчи состоятся 1 и 2 февраля 2019 года.

Ранее в розыгрыше «Кубка Дэвиса-2018» узбекистанские теннисисты вышли в плей-офф мировой серии турнира, где уступили сборной Великобритании (1:3). На пути к плей-офф Мировой группы узбекистанцы в Исламабаде обыграли пакистанцев с общим счетом 4:1.

Сборная Казахстана в «Кубке Дэвиса-2018» в 1/8 турнира обыграла сборную Швейцарии (4:1), а в четвертьфинале проиграла команде Хорватии – (1:3).

Кубок Дэвиса — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно с 1900 года. Аналогичный турнир для женских команд — Кубок Федерации.