Трамадол внесли в число ограниченных к обороту в Узбекистане наркотиков

Капсулы трамадола. Фото с сайта Gidmed.com

В Узбекистане расширены списки запрещенных и ограниченных к обороту наркотических веществ. Число запрещенных увеличилось с 238 до 265, ограниченных — с 51 до 53. В частности, в перечень последних попал трамадол. С расширенными списками можно ознакомиться на портале Norma.uz

Кроме того, на четыре увеличилось число ограниченных в обороте психотропных веществ (с 81 до 85 позиций), а прекурсоров — на три (с 26 до 29 позиций).

Изменилась и структура списка наркотических средств, оборот которых запрещен. Включенные в него вещества разбиты на группы и подгруппы. Например, к наркотикам группы синтетических каннабиоидов относятся классические (дибензопираны), неклассические (циклогексилфенолы, циклогентенолы, хиноны), аминоалкилиндолы (нафтоилиндолы, фенилацетилиндолы, бензоилиндолы и т.д.), эйкозанойды (анандамиды), прочие (нафтоилпироллы, диарипиразолы и т.д.) и гибридные каннабиоиды.

В начале октября сообщалось, что Сенат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана одобрил поправки в Уголовный, Уголовно-Процессуальный Кодекс и Кодекс об административной ответственности, согласно которым правоохранительные органы начнут привлекать к ответственности за оборот трамадола и некоторых других психоактивных веществ.

До принятия поправок и новых списков запрещенных и ограниченных к обороту наркотических препаратов в правоохранительных органах констатировали, в частности, невозможность привлечения к ответственности продавцов трамадола. В основном с ними проводились профилактические беседы, иногда их привлекали к административной ответственности за невыполнение законных требований работника милиции. Впрочем, в октябре 2017 года были задержаны три уроженца Ферганской области, которые пытались продать клиенту большую партию таблеток трамадола и так называемой «лирики» за 14 млн сумов ($1,7 тысячи). По данному факту было возбуждено уголовное дело — по статьям «Незаконное завладение сильнодействующими или ядовитыми веществами» и «Контрабанда».

В соседнем Туркменистане оборот трамадола запрещен с 2014 года. За употребление этого наркотического вещества предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 9 лет, а за торговлю им – от 9 до 15 лет.