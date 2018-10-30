На «Казахфильме» сгорела часть декораций к картине «Томирис»

Пожар на “Казахфильме”. Кадр видеозаписи из Instagram kris_p_almaty

На территории киностудии «Казахфильм» в Алма-Ате произошел пожар, передает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 16.54 по местному времени. Площадь пожара составила 60 квадратных метров, жертв и пострадавших нет. По информации «Sputnik.kz», на территории «Казахфильма» загорелись декорации, построенные для съемок фильма «Томирис» режиссера Акана Сатаева.

Пресс-секретарь киностудии Бауыржан Усенов сообщил, что пожар мог спровоцировать подростки. «Нам сказали, что это бытовой пожар, сказали, что виновники — подростки… Видели, как они пересекают забор. Здесь найдены их спички, петарды», – сказал он.

По информации Zakon.kz, съемки с поврежденными в результате пожара декорациями были завершены еще до инцидента.

Минувшим летом управление земельных отношений Алма-Аты в принудительном порядке инициировало изъятие земельного участка «Казахфильма», где расположены декорации к картинам «Казахское ханство» и «Томирис». На этой территории планировалось строительство национально-культурного комплекса Ethnoland. Сотрудники киностудии выступили категорически против такого решения, пригрозив срывом съемок.

«Томирис» – исторический фильм, производством которого занимается киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова совместно с кинокомпанией «Сатайфильм». Это картина о событиях VI века до нашей эры, когда сакские племена под предводительством царицы Томирис сумели дать отпор персидскому царю Киру ІІ. Съемки фильма должны завершиться в декабре этого года.