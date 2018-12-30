Родственники обвиняемого в убийстве прокурора Баткенской области пожаловались на преследования

Подозреваемый Мелис Калыков (фото с сайта Akipress.org) и портрет убитого прокурора (фото с сайта Turmush.kg)

Родственники руководителя Баткенского управления капитального строительства Мелиса Калыкова, обвиняемого в убийстве областного прокурора Анарбая Мамажакыпова, пожаловались на давление со стороны органов власти. Об этом 30 ноября сообщило издание KaktusMedia

По словам сестры обвиняемого Дамиры Калыковой, представители местных властей регулярно «навещают» ее 64-летнюю мать и 70-летнего отца. В доме ее дяди Эркина Калыкова провели обыск, попутно устроив разгром. К родственникам Калыковых в Баткене, работающим на госслужбе, постоянно подсылают людей, которые уговаривают их молчать. Дамира заявила, что опасается за жизнь брата. По ее мнению, смерть обвиняемого могут выдать за несчастный случай.

Сестра чиновника поддержала версию, ранее озвученную рядом экспертов, касательно причастности сотрудников прокуратуры к убийству Мамажакыпова. «Он был так называемым парашютистом, не своим. Этот новый человек не вписался в баткенскую команду. Они заставили моего брата организовать охоту, напоили до беспамятства и повесили на него убийство», — предположила она.

17 ноября Калыков уехал на охоту вместе с Мамажакыповым и рядом сотрудников прокуратуры. Вечером после охоты они отдохнули в кафе в Баткене, а затем, как утверждают прокуроры, Калыков и Мамажакыпов вдвоем уехали на «Лексусе». На следующий день Мамажакыпова нашли мертвым за городом, а Калыкова арестовали. Он немедленно признался в убийстве. Родственники утверждают, что обвиняемого избивали. Сам он отказался пройти судебно-медицинское освидетельствование на предмет побоев.

По версии следствия, Калыков убил Мамажакыпова, потому что тот выявил нарушения в Управлении капитального строительства. Калыков уже был привлечен к ответственности в административном порядке, но, как полагают следователи, опасался дальнейших проверок и возможного уголовного преследования. Сам Калыков, признаваясь в убийстве, настаивает на его случайном характере. По словам обвиняемого, они с прокурором поссорились, подрались, и он случайно нажал на спусковой крючок ружья. Затем чиновник якобы занервничал, закурил и нечаянно поджег собственную куртку. Он сорвал ее и бросил на тело, в связи с чем оно обгорело на 80%.

Несколько подчиненных Мамажакыпова отстранены от работы на время следствия, однако статус подозреваемых им не присвоили. Следователь Генпрокуратуры Замир Бейшекеев заявил, что информация о конфликтах внутри Баткенской областной прокуратуры проверялась и не подтвердилась. «Это проверяли и сотрудники Генпрокуратуры, и МВД. Кроме того, были допрошены прокурорские работники аппарата области, которые тоже не подтвердили это. Не было неприязненных отношений», — рассказал он.