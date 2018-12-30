В Актобе девять учеников пострадали при обрушении потолка в школе

Обвалившийся потолок. Фото КЧС Казахстана

В Актобе (город в Западном Казахстане) девять учеников школы №40 пострадали из-за обрушения потолка, передает Tengrinews со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям МВД республики. Инцидент произошел 30 ноября около двух часов дня. На втором этаже в актовом зале школы рухнул потолок из гипсокартона. Площадь обрушения составила десять квадратных метров. В результате девять учеников были доставлены в больницу. Одну из пострадавших, ученицу девятого класса, госпитализировали, остальных отпустили домой. О причинах инцидента информации нет.

Это не первый случай, когда юные казахстанцы получают травмы в результате обрушения потолков в общественных и учебных заведениях. Четыре года назад подобный инцидент произошел в детском саду Актобе. Штукатурка осыпалась на детей в музыкальной комнате в тот момент, когда они исполняли танец «Последний вальс». В результате четверо детей старшей группы, в возрасте 5-6 лет, получили ссадины и царапины.

В ноябре прошлого года в Восточном Казахстане, в школе имени Астафьева в Усть-Таловке Шемонаихинского района также обвалился потолок. Пострадали четверо детей.

В октябре этого года в столичном противотуберкулезном диспансере на 14-летнюю девочку обрушилась потолочная плитка, повредив ей лицо.