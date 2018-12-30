Узбекистан прекратил импорт украинского сахара

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Узбекистан остановил импорт сахара из Украины. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Национальную ассоциацию сахаропроизводителей Украины «Укрцукор». Соответствующее сообщение было размещено и на сайте НАСУ, который на момент публикации новости был недоступен.

«В данный момент сахар и другие грузы, которые поступают в Узбекистан, не разгружаются и не растаможиваются. Такая ситуация сложилась в связи с запретом принимать грузы из Украины», — говорится в сообщении.

Глава аналитического отдела НАСУ Руслана Бутило отметила, что ситуация приводит к невыполнению ранее заключенных соглашений. «А с учетом того, что последние полгода основным импортером отечественного сахара был именно Узбекистан, мы можем сказать, что теряем основной рынок сбыта», — заявила она.

Ассоциация обратилась в Министерство аграрной политики и Министерство экономического развития Украины, чтобы уладить ситуацию. Официальных комментариев со стороны Узбекистана в связи с этим пока не поступало.

Украина в последнее время увеличивала производство и экспорт сахара. В 2017 году страна экспортировала 598,7 тысяч тонн на сумму $279,9 млн. При этом Узбекистан является основным импортером — его доля в поставках составляет около 60%.

Ранее экономические отношения между двумя странами обострились из-за автомобилей. Украина недавно начала антисубсидиарное расследование в отношении машин, поставляемых из Узбекистана. Узбекистан в ответ обвинил украинскую сторону в выдавливании его продукции с рынка. Депутаты парламента Узбекистана призвали принять ответные меры, ограничив ввоз украинских товаров (их предложили заменить, в частности, на российские аналоги). Вскоре после этого Узбекистан без объяснения причин остановил импорт украинских лекарств, прекратив их оформление на таможне.