В Ташкенте задержали и отпустили правозащитника Агзама Тургунова

Агзам Тургунов. Фото Тимура Карпова, "Фергана"

* Обновлено: После того, как Агзам Тургунов дал расписку в том, что он готов явиться в милицию по первому вызову, его отпустили.

В Ташкенте 30 ноября был задержан руководитель правозащитной организации «Мазлум» («Угнетенный») Агзам Тургунов. Сотрудники ОВД увезли его из здания суда, где рассматривалась апелляционная жалоба правозащитника. Об этом «Фергане» сообщила президент ассоциации «Права человека в Центральной Азии» (AHRCA, Франция) Надежда Атаева.

«В конце заседания судья Хасанов стал его оскорблять и грозно упрекать в том, что Тургунов порочит Узбекистан и лжет везде. А потом вызвал наряд и Тургунова повезли в 4-е отделение внутренних дел», — рассказала правозащитница. Она добавила, что сегодня ночью Тургунов планировал вылететь в США, чтобы встретиться с рядом общественных и политических деятелей, которые добивались его освобождения из мест заключения.

Жалоба Тургунова, которая рассматривалась сегодня, была подана на судебное постановление, вынесенное в конце лета после того, как правозащитника привлекли к ответственности за фотосъемку у здания Верховного суда (ВС) Узбекистана. По данным AHRCA, 29 августа перед зданием ВС собралось около 100 человек, желавших добиться пересмотра судебных разбирательств. В тот же день в ВС пришел Тургунов, чтобы узнать о судьбе отправленных им сюда жалоб. Увидев, как грубо представители правоохранительных органов обращаются с собравшимися людьми, он попытался сделать несколько фотоснимков. Вскоре к нему подошли три человека в штатском. Не предъявив никаких удостоверений личности, они попытались конфисковать его телефон, а затем затолкали в автомобиль и доставили в 4-е отделение органов внутренних дел. Там он провел более четырех часов, сделанные им фотоснимки были уничтожены. 30 августа административный суд Шайхонтохурского района Ташкента назначил Тургунову штраф в размере одной месячной минимальной зарплаты (172 240 сумов или $21) в соответствии со статьей 194 («Несоблюдение законных требований сотрудника милиции») Административного кодекса Узбекистана. Правозащитник выплатил штраф, но подал апелляцию на постановление суда.

Ранее Тургунов часто выступал общественным защитником в судебных делах, связанных с нарушением прав и свобод. В июле 2008 года его арестовали, в октябре признали виновным в вымогательстве и приговорили к 10 годам тюрьмы. Международная правозащитная организация Human Rights Watch назвала приговор политически мотивированным. Находясь в колонии, Тургунов продолжал правозащитную деятельность, подсказывая осужденным, как можно добиться сокращения срока их заключения. Его освободили в октябре 2017 года. Подробнее о жизни Тургунова — в интервью «Фергане», данном вскоре после выхода на свободу.