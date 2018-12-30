Определились медалисты Суперлиги Узбекистана по футболу

Ташкентский "Локомотив" с медалями. Фото с сайта Gazeta.uz

Завершился розыгрыш Суперлиги чемпионата Узбекистана по футболу сезона-2019. Об этом сообщает Championat.Asia

Звание чемпиона страны третий год подряд завоевал ташкентский «Локомотив». «Железнодорожники» оформили чемпионство еще в предпоследнем туре, когда со счетом 3:2 обыграли прямых конкурентов в борьбе за «золото» — ташкентский «Пахтакор».

Интрига в верхней части турнирной таблицы к последнему туру, однако, сохранилась. Наманганский «Навбахор» имел шанс взять «серебро» Суперлиги, если бы одержал победу над «Локомотивом», а «Пахтакор» уступил еще одному ташкентскому клубу — «Бунёдкору». Но «Пахтакор» не планировал довольствоваться «бронзой» и разгромил соперника со счетом 4:0, а «Навбахор» крупно проиграл «Локомотиву» (0:3).

Таким образом, на первом месте оказался «Локомотив», который в следующем сезоне начнет свой путь в Лиге чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (АФК) с группового этапа, минуя отборочные матчи. Второе место занял «Пахтакор». Ташкентцы стартуют в Лиге чемпионов с квалификационного раунда, где 12 февраля встретятся с иракским клубом «Аль-Кува». На третьей строчке Суперлиги Узбекистана расположился «Навбахор».

Ранее Кубок Узбекистана впервые в истории взял алмалыкский АГМК. Эта команда также примет участие в Лиге чемпионов АФК и начнет борьбу с квалификационного раунда, где встретится с сильнейшим клубом Таджикистана — душанбинским «Истиклолом».

На последнем месте Суперлиги финишировал ферганский «Нефтчи». Следующий сезон ферганцы вынуждены провести в PRO-лиге, их место в высшем дивизионе займет победитель PRO-лиги — «Андижан». Два предпоследних места в турнирной таблице Суперлиги заняли АГМК и джизакская «Согдиана». В стыковых матчах за право сохранить прописку в высшем дивизионе эти команды сыграют с призерами PRO-лиги — клубами «Истиклол» (Фергана) и «Машал» (Мубарек) соответственно.

Суперлига Узбекистана была создана в этом году путем ряда реформ и сокращения числа участников с 16 до 12 клубов. Изменился и порядок проведения турнира. Первые два круга команды провели по стандартной схеме, сыграв между собой по два матча. Затем турнирная таблица была поделена на две части. Шесть клубов, находившихся в верхней части турнирной таблицы, продолжили борьбу за медали, шесть других пытались сохранить место в Суперлиге.