Исторический центр Хивы освободят от местных жителей

Хива. Фото пресс-службы президента Узбекистана

Жителей исторической части Хивы переселят в многоквартирные дома, которые построят рядом с городом. Такое поручение дал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время своей поездки в Хорезмскую область, сообщает пресс-служба главы государства.

Мирзиёев также распорядился превратить дома внутри крепости в туристические объекты. По его мнению, история Хорезма и Хивы может привлечь зарубежных туристов своей ценностью, однако пока этому мешает то, что она еще не изучена полностью. Президент призвал наладить детальное изучение прошлого Хорезма и рассказывать о нем широким массам в доступной форме. «Необходимо организовать шоу-румы по важным историческим этапам и событиям, жизни каждого хана, которые могли бы заинтересовать туристов. Необходимо сделать так, чтобы каждый приехавший в Хиву задержался здесь надолго, содержательно провел время, уехал отсюда с новыми знаниями и яркими впечатлениями», — пожелал Мирзиёев.

Исполнением поручений президента займутся Академия наук Узбекистана, Хорезмская академия Маъмуна, Госкомтуризм и другие ответственные организации.

В ходе своего визита президент посетил аллею, которая ведет от железнодорожного вокзала Хивы к комплексу «Ичан-кала». Проект состоит из линии двухэтажных туристических строений по обе стороны от аллеи. На первых этажах расположены ремесленнические мастерские, магазины и пункты бытового обслуживания, на вторых — гостиницы и рестораны.

Мирзиёев осмотрел и другие проекты по развитию туристического потенциала Хорезмской области и пообщался с иностранными инвесторами. «Что такое бизнес? Это извлечение выгоды. Туризм в Узбекистане — очень выгодная, перспективная сфера. Поэтому необходимо привлекать больше предпринимателей, инвесторов в эту сферу, дать им «зеленый свет», — подчеркнул глава государства.

Он также посетил административный центр области Ургенч и распорядился открыть на пересечении улиц Аль-Хорезми и Пахлавона Махмуда мемориальный парк Жалолиддина Мангуберды — средневекового шаха Хорезма. По мнению президента, этот парк должен стать визитной карточкой региона и «зеркалом истории» Узбекистана.

Власти всячески подчеркивают необходимость развития сферы туризма и реформируют ее. За последние месяцы Узбекистан отменил визы для граждан девяти государств, ввел безвизовое пребывание на срок до пяти суток для транзитных пассажиров, упростил регистрацию иностранцев и снизил число ограничений для предпринимателей при организации хостелов. К 2025 году страна планирует довести долю туризма в валовом внутреннем продукте до 5%. В 2017 году этот показатель составил 2,3% ВВП.