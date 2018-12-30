Несколько человек стали жертвами аварии с участием военнослужащих в Хороге

Принадлежащая военным автомашина Toyota. Фото предоставлено очевидцем

В Хорогеадминистративном центре Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистанажертвами дорожно-транспортного происшествия с участием военных стали несколько человек. По предварительным данным, два человека, в том числе беременная женщина, погибли, еще двое получили серьезные травмы.

Источники в Хороге сообщили «Фергане», что ДТП произошло вечером 1 декабря в районе ГЭС. Водитель автомобиля марки Toyota RAV4 врезался в рейсовую маршрутку. В результате сильного столкновения одна из пассажирок вылетела из машины в канал. Тело женщины, которая, по словам источников, была беременна, пока не найдено.

По уточненным данным, в канал упала еще одна пассажирка, предположительно погибшая в ходе аварии, ее также не нашли. Жители Хорога хотят перекрыть русло канала для поисков.



Место аварии. Фото предоставлено очевидцем



Водитель маршрутного такси получил серьезные травмы и доставлен в больницу. Врачи предупредили родственников о возможной ампутации обеих ног. Травмы получил еще один пассажир маршрутки, который в тяжелом состоянии также находится в больнице.

По словам очевидцев, ДТП произошло по вине военнослужащих погранвойск Госкомитета национальной безопасности (номер машины 009КМ принадлежит этому ведомству), которые находились в автомобиле Toyota в состоянии алкогольного опьянения и нарушили правила дорожного движения. После столкновения они бросили машину и скрылись с места происшествия.

Реакция правоохранительных органов пока неизвестна. Однако в Facebook опубликовано видео с места происшествия, снятое после ДТП, на котором присутствуют представители милиции. Видно, как между силовиками и местными жителями, собравшимися на месте аварии, идет перепалка. По данным источников «Ферганы» в Хороге, местные жители поймали пассажиров автомашины Toyota и попытались устроить самосуд. Милиция помешала этому. Между тем в соцсетях пишут, что военных принудительно отвезли в наркодиспансер и взяли у них анализы на предмет алкогольного опьянения.

Ранее, 6 ноября, жители Хорога вышли на митинг с требованием очистить город от временных блок-постов и вывести дополнительные подразделения силовых ведомств, отправленные в ГБАО для наведения порядка. Поводом для митинга стал инцидент с участием командира ОМОНа республики генерал-майора Хуршеда Мухаммадзода, когда он обстрелял мирных граждан из травматического оружия, в результате чего два человека получили ранения. Митингующие также потребовали от властей разобраться в случившемся и наказать виновного. Глава ГБАО Ёдгор Файзов тогда пообещал провести расследование. Однако его результаты так и не были обнародованы.

Как сообщают источники «Ферганы» в Хороге, инцидент с участием командира ОМОНа «замяли». Хуршед Мухаммадзода извинился перед пострадавшими и взял на себя расходы по нанесенному им ущербу. По данным источника, он предложил решить вопрос мирным путем, пригрозив, что в противном случае против одного из пострадавших — Субхона Хамзалиева — может быть заведено дело по обвинению в призывах к неповиновению власти.