В Ташкенте задержали владельца сгоревшего в Казахстане автобуса с узбекистанцами

Сгоревший автобус. Фото ДЧС Казахстана

В Ташкенте задержан владелец автобуса, сгоревшего в январе 2018 года в Казахстане, тогда при пожаре погибли 52 гражданина Узбекистана. Об этом сообщает ГУВД Ташкента. Указаны его инициалы — О.М. (ранее стало сообщалось , что владельца зовут Ордухан Мехтиев).

Мужчина, имеющий гражданство Казахстана, ранее был обвинен по статье 348 Уголовного кодекса страны («Недоброкачественный ремонт транспортных средств или выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями лицом, ответственным за техническое состояния, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), он скрывался от следствия и был объявлен в международный розыск.

Теперь, как ожидается, его экстрадируют в Казахстан. Сроки выдачи не указаны.

Авария автобуса, следовавшего из казахстанского села Жибек Жолы в российский город Казань, произошла 18 января. В салоне находились 57 человек, трое водителей (граждан Казахстана) и 54 гражданина Узбекистана, направлявшихся на заработки. По пути, когда автобус находился на территории Актюбинской области, в нем замерзла солярка. Водителям не удалось завести машину, они решили попросить проезжающих взять его на буксир.

В остановившемся автобусе падала температура, один из водителей, чтобы согреться, зажег паяльную лампу. Это привело к пожару, автобус быстро загорелся, в том числе потому, что там находились емкости с топливом (чтобы по пути не заправляться на АЗС). При этом боковая дверь оказалась заблокированной, и это помешало эвакуации. Автобус сгорел за несколько минут, 52 пассажира погибли, выжили двое пассажиров и трое водителей.

Также выяснилось, что автобус проходил техосмотр несколько лет назад. Кроме того, у его владельца не было лицензии на регулярные пассажирские перевозки.

В начале ноября в Казахстане состоялся суд по делу об аварии. Трех водителей, обвиненных в нарушении правил эксплуатации транспортных средств и пожарной безопасности, приговорили к пяти годам лишения свободы. Механик и учредитель фирмы-перевозчика, обвиненные в выпуске в рейс неисправного транспортного средства, получили по 3,5 года тюрьмы. Их также обязали выплатить родственникам погибших компенсации на 100 млн тенге (около $270 тысяч), при этом итоговая сумма оказалась намного меньше запрошенной.

Автобусы как более дешевое средство передвижения, чем самолет или поезд, популярны среди трудовых мигрантов. Нелегальные перевозчики при этом предлагают наиболее низкие цены.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев после аварии распорядился выплатить пособия семьям погибших. Он также признал определенную вину руководства страны в том, что ее граждане вынуждены искать работу за рубежом.