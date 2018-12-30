Бывший руководитель регионального отделения ПИВТ задержан в России

Наимджон Самеев. Фото с сайта Akhbor-rus.com

В России задержан Наимджон Самеев, один из бывших представителей руководства запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана. Об этом сообщает «Ахбор» . Известно, что он жил в России последние несколько лет, и, по словам знакомых, разыскивался властями Таджикистана за прежнюю политическую деятельность.

Бывшего активиста задержали на одном из постов в Грозном (Чеченская республика) и под конвоем отправили в Ставрополь. Сейчас он находится в краевом управлении полиции.

Официальная причина задержания неизвестна, хотя знакомые Самеева полагают, что это сделано по запросу официального Душанбе. «Как и против десятков других бывших активистов ПИВТ, против Наимджона Самеева в Таджикистане также было возбуждено уголовное дело, и он находился в международном розыске. Сотрудники чеченской полиции во время проверки его документов узнали о том, что он в списке разыскиваемых, и поэтому его задержали», — заявил один из них.

Наимджон Самеев в 2000 году был избран депутатом Согдийского областного мажилиса от ПИВТ. В 2008-2012 годы руководил отделением партии в Согдийской области, в 2012-2014 году — городской организацией в Исфаре. В 2014 году уехал на заработки в Россию, где проживал с тех пор.

«Он не занимался политической деятельностью и даже толком не работал в России, потому что боялся преследования. Почти все члены его семьи находились в России, но представители властей много раз ходили в его отчий дом в Чоркухе, спрашивая о его местонахождении», — рассказал его знакомый.

Партия исламского возрождения Таджикистана была официально запрещена несколько лет назад, после мятежа, который устроил бывший замминистра обороны Абдухалим Назарзода. ПИВТ обвинили в причастности к этим событиям и планах по захвату государственных объектов. Более сотни сторонников партии были задержаны, десятки приговорены к лишению свободы, заместители главы партии Саидумар Хусайни и Махмадали Хайит осуждены пожизненно. Руководитель ПИВТ Мухиддин Кабири покинул Таджикистан, опасаясь преследований. В его отсутствие в Таджикистане начали суд над ним, обвинив по 16 статьям Уголовного кодекса. Сам он отверг все обвинения.

Поступали сведения о том, что осужденные сторонники ПИВТ подвергаются пыткам (в одном из случаев, когда это привело к самоубийству осужденного, виновных силовиков позднее осудили, что стало редким примером доведения подобного дела до суда). Месяц назад Комитет по защите политических заложников и узников в Таджикистане сообщил, что два представителя правления партии Мухаммадали Файзмухаммад и Джалолиддини Махмуд после пыток, направленных на то, чтобы добиться от них покаянных признаний на камеру, попали в больницу.

При этом давлению в Таджикистане подвергаются и родственники оппозиционеров. Иногда речь идет и об уголовном преследовании. Так, недавно был осужден Раджабали Камилов, брат одного из представителей политсовета ПИВТ, проживающего за границей. По словам родственников, в прошлом он сотрудничал с партией, но после ее запрета оппозиционной деятельностью не занимался. В других случаях родственники сторонников ПИВТ сталкивались с препятствиями при выезде из Таджикистана. Наиболее резонансной стала история внука Мухиддина Кабири, которого власти отказались выпустить из страны для лечения онкологического заболевания. Лишь после того как случай получил широкую огласку, ребенку и его матери оформили необходимые документы.