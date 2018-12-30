На востоке Афганистана приняли фетву против наркотиков

Фото с сайта Tolonews.com

В Джелалабаде (административном центре провинции Нангархар, на востоке Афганистана) местные богословы приняли фетву (религиозное предписание) против наркотиков и выращивания опийного мака. Об этом сообщает Tolonews

Авторы фетвы заявили, что выращивание мака, а также участие в контрабанде наркотиков противоречит принципам ислама. «Аллах запретил нам использовать опийный мак, табак или гашиш», — заявил один из них. Местный представитель министерства по религиозным делам Мохаммад Дауд Муджахид, присутствовавший на собрании богословов, подчеркнул, что в исламе запрещены любые наркотики.

По данным региональной администрации, опийный мак выращивают в тех районах, которые меньше контролируются властями. В частности, это районы Шинвари и Хогьяни. Власти заявили, что если к выращиванию мака будут причастны чиновники, то они также будут привлечены к ответственности.

В Афганистане в 2017 году площади посевов опийного мака достигли рекордных 328 тысяч гектаров, превысив показатели предыдущего года на 63%. Производство опия, из которого изготавливаются морфин и героин, выросло до 9 тысяч тонн, вдвое больше, чем годом ранее. В докладе ООН при этом отмечалось, что производство опия в Афганистане превышает потребности международного нелегального рынка наркотиков, поэтому избыток складируется преступными группировками.

Ежедневно правоохранительные органы страны конфискуют около тонны наркотиков в день. Проводятся также операции по уничтожению посевов (в 2017 году их ликвидировали на 750 гектарах в 14 провинциях). Однако это мало влияет на общую ситуацию. Среди прочего потому, что значительная часть территории страны не контролируется властями, а для контролирующих эти районы талибов наркобизнес является одним из источников дохода.

В 2018 году, правда, в Афганистане сократились посевные площади опийного мака. Падение урожайности составило около 30%. Однако это произошло из-за естественных причин (засухи).

В 2017 году, по оценкам ООН, доходы производителей опия в Афганистане составили около $1 млрд. В целом в этом бизнесе заняты сотни тысяч человек. Как отмечает Институт Брукингса, учитывая проблемы в экономике Афганистана, производство опия является сектором, который создает больше всего рабочих мест. Произведенные в стране опиаты затем переправляются в другие страны, в том числе, по одному из маршрутов через Центральную Азию до России и далее в страны Европы.