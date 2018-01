Новости Центральной Азии Возврат не гарантирован. Как узбекскому президенту заманить соотечественников на родину 11.01.2018 16:30 msk, Фергана Миграция Разное Узбекистан Общество Миграция из Узбекистана за рубеж – это не только миллионы рабочих рук, вынужденных трудиться на низкооплачиваемой работе за рубежом. Это еще и массовая «утечка мозгов», когда свою родину по политическим или экономическим причинам покидают специалисты: врачи, педагоги, учёные, бизнесмены, квалифицированные рабочие и просто «пассионарии», активные творцы своей судьбы. Едут они кто за временным заработком, а кто с желанием закрепиться на новом месте, пока обещающем лучшие перспективы. Сегодня они разбросаны по всему миру. Говорят, в одном только Нью-Йорке проживает более пятидесяти тысяч выходцев из Узбекистана. Многие остаются там навсегда. Но при этом ни один узбек не перестает ощущать неразрывную связь со своим городом, со своей страной, культурой и традициями народа. И никогда не оставит надежду вернуться домой в том или ином качестве: как хозяин на земле своих предков, как турист, тоскующий по красотам родных краев, или как иностранный инвестор, желающий и заработать, и помочь отчизне встать на ноги. Официальный Ташкент, кажется, начал осознавать, что эта самая утечка мозгов, вызванная застоем каримовских времен, нанесла стране грандиозный экономический, культурный и политический ущерб. Нет сегодня в Узбекистане большей проблемы, чем кадровый голод. Он ощущается на всех уровнях: не хватает медиков, учителей, ученых-исследователей, менеджеров. Нет смены для «старорежимных» коррупционеров, не с кем проводить реформы. Что же делать? В окружении президента страны активно ищут ответ на этот вопрос. В зарубежных поездках Шавкат Мирзиёев и сам радостно встречается с соотечественниками, зазывая их вернуться в Узбекистан для участия в преобразованиях. И некоторые известные люди уже поехали домой. После визита нового президента в США и публичных заявлений о том, что политика в отношении эмигрировавших соотечественников будет изменена, в Узбекистан из Украины вернулся известный кардиолог Каландар Бабаджанов. Станет ли его возвращение примером для других? Поверят ли члены многочисленной узбекской диаспоры в обещания нового главы государства? Награды и облигации Редакция «Ферганы» имеет много контактов среди эмигрантов из Узбекистана. Большая часть опрошенных нами отмечает, что они хотели бы вернуться в Узбекистан, но пока не готовы это сделать, так как, по их мнению, в государстве еще не создано необходимых условий. Какие же условия необходимо создать? Какие решения узбекских властей могли бы серьезно повлиять на возвращение эмигрантов на родину? Так, Гулсара Ширматова, доктор философских наук, живущая в городе Олбани в штате Нью-Йорк, считает: необходимо, чтобы посольства и консульства Узбекистана выдавали представителям узбекской диаспоры, проживающим за пределами страны, удостоверения «лиц узбекского происхождения» (Person of Uzbek origin – PUО), которые позволили бы им заезжать в Узбекистан без визы на любой срок, вести там бизнес, открывать предприятия. По мнению госпожи Ширматовой, для решения возникающих вопросов неплохо было бы создать своего рода «министерство по делам узбеков, проживающих за рубежом» (Ministry of Overseas Uzbek Affairs – MOUA). Сделать это следовало бы, прежде всего, в тех странах, где общины узбеков наиболее многочисленны. Для этого в крупных городах Узбекистана открыть некоммерческие организации, представительства зарубежных компаний, работающих с узбекскими диаспорами за рубежом. Наш респондент считает, что необходимо объявить день создания Министерства Днем зарубежных соотечественников и учредить награды для выдающихся членов зарубежной узбекской диаспоры. Гулсара Ширматова предлагает также создать под эгидой премьер-министра Узбекистана Глобальный Консультативный Совет для лиц узбекского происхождения (Global Advisory Council of People of Uzbek Origin), который был бы призван «обобщать опыт, знания и мудрость лучших умов Узбекистана», проживающих за рубежом. Эта работа, по ее мнению, будет способствовать планомерному привлечению инвестиций представителей узбекской диаспоры в экономику Узбекистана. Предполагается, что данный Совет станет разрабатывать рекомендации, на основании которых будут осуществляться политика и программы в отношении проживающих за рубежом соотечественников. Предлагает госпожа Ширматова и выпустить облигации возрождения Узбекистана, чтобы привлечь иностранные инвестиции в экономику страны. Такая схема работы, пишет она, например, была перспективна в свое время в Индии. Так, в 1998 году менее чем за месяц после обращения индийского правительства к зарубежной диаспоре представители индийских общин вложили в выпущенные облигации возрождения Индии около 4 млрд. долларов. Свои предложения Гулсара Ширматова направила в адрес руководства Узбекистана. И вскоре получила ответ из МИДа страны, довольно формальный, но все же обнадеживающий: «Благодарим за Ваши идеи и предложения по налаживанию системной работы с узбекской диаспорой за рубежом, использованию ее возможностей для привлечения инвестиций в экономику Узбекистана. С учетом их значимости, они направлены в соответствующие ведомства республики для рассмотрения на предмет возможного практического применения в налаживании работы с соотечественниками за рубежом. Несомненно, Ваши идеи найдут свое практическое применение». Объявить «амнистию» и перестать «трясти» Пока Шавкат Мирзиёев провозглашает политику открытых дверей, привычный «механизм Каримова» продолжает работать в низах. Служба национальной безопасности и милиция ищут шпионов, экстремистов, террористов, с легкостью записывая любого подвернувшегося под руку во «враги государства». Поэтому у многих, кто хотел бы вернуться в Узбекистан, присутствуют опасения, что, прояви они инициативу, их не впустят в страну – или не выпустят из нее. Для того чтобы избежать проблем на родине, считают наши собеседники, они должны получить от властей страны исчерпывающие гарантии, своего рода «амнистию» на возвращение. Правительство Узбекистана должно обещать, что не будет никого преследовать по религиозным или политическим мотивам, более того – избавит от ответственности тех, кто не вставал на консульский учет, кто вовремя не сменил паспорт, кто не отказался от узбекского гражданства, приняв другое. По мнению успешных предпринимателей, сколотивших за рубежом определенный капитал, возвращаться можно лишь после того, как будет объявлена и налоговая амнистия, распространяющаяся на все заработанные в эмиграции средства. А для инвесторов, стремящихся вложить деньги в самые важные отрасли узбекской экономики, должны быть приняты беспрецедентные льготы по налогообложению, снижены акцизы на экспортно-импортные операции. Прислушаются ли в правительстве и в парламенте Узбекистана к этим предложениям, неизвестно. А если и прислушаются, то не совсем понятно, смогут ли удовлетворить все требования соотечественников из-за рубежа. «Надо громко заявлять о себе, писать петиции, собирать подписи, обращаться во все сферы власти. Мы хотим быть полезны на родине, но хотим, чтобы там уважали все наши права, как это принято в цивилизованном мире. Я отправился в Штаты, потому что тут соблюдают закон, и закон этот един для всех, для работяги и для министра. Пока в Узбекистане не будет создано такое же правовое поле, делать там нечего», – пишет в своем письме в редакцию «Ферганы» студент одного из американских вузов. В то время как диаспора, окрыленная выступлениями президента, мечтает вернуться домой, в самом Узбекистане «чемоданные настроения» по-прежнему присутствуют. «Все, что говорит Мирзиёев, – популизм, показуха, – пишет нам образованный молодой человек из Ферганы. – Президент говорит, что предпринимателей оставят в покое, но на следующий день приходит налоговая и трясет нас, как прежде. Нужны реальные реформы, но ничего не происходит. Никакой надежды нет, я и мои друзья все чаще задумываемся об отъезде». * * * Уважаемые читатели, эмигрировавшие из Узбекистана! Напишите нам, что вы обо всем этом думаете. Присылайте нам свои рекомендации, которые могут быть обращены к руководству республики. Адрес редакции – ferghananews@gmail.com. Международное информационное агентство «Фергана»







РЕКЛАМА Статистика