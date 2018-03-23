Сидит, освобожден, умер. Список политзаключенных Узбекистана сократился в пять раз

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В Узбекистане на днях вышли на свободу две правозащитницы – сестры Мехринисо и Зулхумор Хамдамовы. Их имена фигурировали в списках политических заключенных Узбекистана, составленных международными правозащитными организациями. После прихода к власти Шавката Мирзиёева количество этих имен постепенно сокращается. «Фергана» решила провести ревизию списка, составленного Евросоюзом в 2014 году.

Остаются в заключении:

1. Зафаржон Рахимов, 1969 года рождения (Общество прав человека Узбекистана - ОПЧУ);

2. Фахриддин Тиллаев, 1971 года рождения (Правозащитный центр «Мазлум»);

3. Рухиддин Фахриддинов, 1967 года рождения (богослов);

4. Дилором Абдукодирова, 1966 года рождения (свидетель Андижанской трагедии 2005 года);

5. Азиз Юсупов, 1986 года рождения (независимый журналист).

Требуется дополнительное уточнение:

1. Ботирбек Эшкузиев, 1978 года рождения (сотрудник научно-просветительского общественного журнала «Ирмок»);

2. Даврон Тоджиев 1981 года рождения (сотрудник научно-просветительского общественного журнала «Ирмок»).

Освобожденные:

1. Азам Фармонов, 1979 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);

2. Мехринисо Хамдамова, 1960 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);

3. Зулхумор Хамдамова, 1969 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);

4. Исроилжон Холдоров, 1951 года рождения (Общество прав человека Узбекистана «Эзгулик»);

5. Носим Исхаков, 1966 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);

6. Гайбулло Джалилов, 1964 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);

7. Матлюба Камилова, 1960 года рождения (правозащитница и адвокат);

8. Ганихон Маматханов, 1951 года рождения (Комитет защиты прав личности Узбекистана);

9. Чуян Маматкулов, 1970 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);

10. Юлдаш Расулов, 1968 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);

11. Бобомурад Раззоков, 1953 года рождения (Общество прав человека Узбекистана «Эзгулик»);

12. Агзам (Азам) Тургунов, 1952 года рождения (Правозащитный центр «Мазлум»);

13. Дильмурад Сайид (Саидов), 1962 года рождения (Общество прав человека Узбекистана «Эзгулик»);

14. Солижон Абдурахманов, 1950 года рождения (независимый журналист);

15. Гайрат Михлибоев, 1979 года рождения (независимый журналист);

16. Юсуф Рузимурадов, 1958 года рождения (корреспондент газеты «Эрк» оппозиционной партии «Эрк»);

17. Мухаммад Бекжанов, 1954 года рождения (корреспондент газеты «Эрк» оппозиционной партии «Эрк»);

18. Эркин Мусаев, 1967 года рождения (сотрудник ООН, в прошлом работал в отделе внешней торговли Министерства обороны, занимался программами международного сотрудничества с западными правительствами, включая США и ЕС);

19. Мурод Джураев, 1952 года рождения (бывший депутат парламента Узбекистана);

20. Самандар Куконов, 1945 года рождения (бывший депутат парламента Узбекистана);

21. Кудратбек Расулов, 1970 года рождения (член «Народного движения Узбекистана»);

22. Рустам Усманов, 1948 года рождения (бывший депутат парламента Узбекистана);

23. Хайрулло Хамидов, 1975 года рождения (журналист, поэт и радиоведущий, получивший широкую известность за свои религиозные проповеди);

24. Бахром Ибрагимов, 1977 года рождения (сотрудник научно-просветительского общественного журнала «Ирмок»);

25. Даврон Кабилов, 1973 года рождения (сотрудник научно-просветительского общественного журнала «Ирмок»);

26. Равшанбек Вафоев, 1971 года рождения (сотрудник научно-просветительского общественного журнала «Ирмок»).

Умершие в заключении:

1. Акром Юлдашев, 1963 года рождения (известный в Андижане и Ферганской долине религиозный и духовный лидер);

2. Нураддин Джуманиязов, 1948 года рождения (Правозащитный центр «Мазлум»).

Находятся под арестом:

1. Бобомурод Абдуллаев, 1973 года рождения (журналист) – добавлен в марте 2018 года;

2. Хаётхан Насреддинов, 1970 года рождения (блогер) - добавлен в марте 2018 года.

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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СПИСОК (СОСТАВЛЕН В 2014 ГОДУ)

Согласно пункта «С» Резолюции Европарламента по правам человека в Узбекистане (2014/2904(RSP)), в соответствии с Правилами 135 (5) и 123 (4) Правил процедуры был принят список 34 заключенных - общественных, политических и религиозных деятелей, а также жертв Андижанской трагедии, - которые лишены свободы по политически мотивированным обвинениям.

15 правозащитников:

1. Азам Формонов, 1978 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);

2. Мехринисо Хамдамова, 1960 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);

3. Зульхумор Хамдамова, 1969 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);

4. Исроилжон Холдоров, 1951 года рождения (Общество прав человека Узбекистана «Эзгулик»);

5. Носим Исхаков, 1966 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);

6. Гайбулло Джалилов, 1964 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);

7. Нураддин Джуманиязов, 1948 года рождения (Правозащитный центр «Мазлум»);

8. Матлюба Камилова, 1960 года рождения (правозащитница и адвокат);

9. Ганихон Маматханов, 1951 года рождения (Комитет защиты прав личности Узбекистана);

10. Чуян Маматкулов, 1970 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);

11. Зафарджон Рахимов, 1968 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);

12. Юлдаш Расулов, 1969 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);

13. Бобомурод Раззаков, 1953 года рождения (Общество прав человека Узбекистана «Эзгулик»);

14. Фахриддин Тиллаев, 1971 года рождения (Правозащитный центр «Мазлум»);

15. Агзам Тургунов, 1951 года рождения (Правозащитный центр «Мазлум»).

6 журналистов:

16. Дильмурад Сайид (Саидов), 1962 года рождения (Общество прав человека Узбекистана «Эзгулик»);

17. Солижон Абдурахманов, 1950 года рождения (независимый журналист);

18. Гайрат Михлибоев, 1979 года рождения (независимый журналист);

19. Юсуф Рузимурадов, 1958 года рождения (корреспондент газеты «Эрк» оппозиционной партии «Эрк»);

20. Мухаммад Бекжанов, 1954 года рождения (корреспондент газеты «Эрк» одноименной оппозиционной партии «Эрк»);

21. Азиз Юсупов, 1986 года рождения (независимый журналист).

4 представителя политической оппозиции:

22. Мурод Джураев, 1952 года рождения (бывший депутат парламента Узбекистана);

23. Самандар Куконов, 1945 года рождения (бывший депутат парламента Узбекистана);

24. Кудратбек Расулов, 1970 года рождения (член «Народного движения Узбекистана»);

25. Рустам Усманов, 1948 года рождения (бывший депутат парламента Узбекистана).

3 религиозных деятеля:

26. Рухиддин Фахриддинов, 1967 года рождения (богослов);

27. Хайрулло Хамидов, 1975 года рождения (журналист, поэт и радиоведущий, получивший широкую известность за свои религиозные проповеди);

28. Акром Юлдашев, 1963 года рождения (известный в Андижане и Ферганской долине религиозный и духовный лидер);

7 других критиков правительства и свидетелей Андижанской трагедии:

29. Ботирбек Эшкузиев, 1978 года рождения (сотрудник научно-просветительского общественного журнала «Ирмок»);

30. Бахром Ибрагимов, 1977 года рождения (сотрудник научно-просветительского общественного журнала «Ирмок»);

31. Даврон Кабилов, 1973 года рождения (сотрудник научно-просветительского общественного журнала «Ирмок»);

32. Даврон Тоджиев, 1981 года рождения (сотрудник научно-просветительского общественного журнала «Ирмок»);

33. Равшанбек Вафоев, 1971 года рождения (сотрудник научно-просветительского общественного журнала «Ирмок»);

34. Дилором Абдукодирова, 1966 года рождения (свидетель Андижанской трагедии 2005 года);

35. Эркин Мусаев, 1967 года рождения (сотрудник ООН, в прошлом работал в отделе внешней торговли Министерства обороны, занимался программами международного сотрудничества с западными правительствами, включая США и ЕС).