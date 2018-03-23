Сидит, освобожден, умер. Список политзаключенных Узбекистана сократился в пять раз
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В Узбекистане на днях вышли на свободу две правозащитницы – сестры Мехринисо и Зулхумор Хамдамовы. Их имена фигурировали в списках политических заключенных Узбекистана, составленных международными правозащитными организациями. После прихода к власти Шавката Мирзиёева количество этих имен постепенно сокращается. «Фергана» решила провести ревизию списка, составленного Евросоюзом в 2014 году.
Остаются в заключении:
1. Зафаржон Рахимов, 1969 года рождения (Общество прав человека Узбекистана - ОПЧУ);
2. Фахриддин Тиллаев, 1971 года рождения (Правозащитный центр «Мазлум»);
3. Рухиддин Фахриддинов, 1967 года рождения (богослов);
4. Дилором Абдукодирова, 1966 года рождения (свидетель Андижанской трагедии 2005 года);
5. Азиз Юсупов, 1986 года рождения (независимый журналист).
Требуется дополнительное уточнение:
1. Ботирбек Эшкузиев, 1978 года рождения (сотрудник научно-просветительского общественного журнала «Ирмок»);
2. Даврон Тоджиев 1981 года рождения (сотрудник научно-просветительского общественного журнала «Ирмок»).
Освобожденные:
1. Азам Фармонов, 1979 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);
2. Мехринисо Хамдамова, 1960 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);
3. Зулхумор Хамдамова, 1969 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);
4. Исроилжон Холдоров, 1951 года рождения (Общество прав человека Узбекистана «Эзгулик»);
5. Носим Исхаков, 1966 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);
6. Гайбулло Джалилов, 1964 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);
7. Матлюба Камилова, 1960 года рождения (правозащитница и адвокат);
8. Ганихон Маматханов, 1951 года рождения (Комитет защиты прав личности Узбекистана);
9. Чуян Маматкулов, 1970 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);
10. Юлдаш Расулов, 1968 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);
11. Бобомурад Раззоков, 1953 года рождения (Общество прав человека Узбекистана «Эзгулик»);
12. Агзам (Азам) Тургунов, 1952 года рождения (Правозащитный центр «Мазлум»);
13. Дильмурад Сайид (Саидов), 1962 года рождения (Общество прав человека Узбекистана «Эзгулик»);
14. Солижон Абдурахманов, 1950 года рождения (независимый журналист);
15. Гайрат Михлибоев, 1979 года рождения (независимый журналист);
16. Юсуф Рузимурадов, 1958 года рождения (корреспондент газеты «Эрк» оппозиционной партии «Эрк»);
17. Мухаммад Бекжанов, 1954 года рождения (корреспондент газеты «Эрк» оппозиционной партии «Эрк»);
18. Эркин Мусаев, 1967 года рождения (сотрудник ООН, в прошлом работал в отделе внешней торговли Министерства обороны, занимался программами международного сотрудничества с западными правительствами, включая США и ЕС);
19. Мурод Джураев, 1952 года рождения (бывший депутат парламента Узбекистана);
20. Самандар Куконов, 1945 года рождения (бывший депутат парламента Узбекистана);
21. Кудратбек Расулов, 1970 года рождения (член «Народного движения Узбекистана»);
22. Рустам Усманов, 1948 года рождения (бывший депутат парламента Узбекистана);
23. Хайрулло Хамидов, 1975 года рождения (журналист, поэт и радиоведущий, получивший широкую известность за свои религиозные проповеди);
24. Бахром Ибрагимов, 1977 года рождения (сотрудник научно-просветительского общественного журнала «Ирмок»);
25. Даврон Кабилов, 1973 года рождения (сотрудник научно-просветительского общественного журнала «Ирмок»);
26. Равшанбек Вафоев, 1971 года рождения (сотрудник научно-просветительского общественного журнала «Ирмок»).
Умершие в заключении:
1. Акром Юлдашев, 1963 года рождения (известный в Андижане и Ферганской долине религиозный и духовный лидер);
2. Нураддин Джуманиязов, 1948 года рождения (Правозащитный центр «Мазлум»).
Находятся под арестом:
1. Бобомурод Абдуллаев, 1973 года рождения (журналист) – добавлен в марте 2018 года;
2. Хаётхан Насреддинов, 1970 года рождения (блогер) - добавлен в марте 2018 года.
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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СПИСОК (СОСТАВЛЕН В 2014 ГОДУ)
Согласно пункта «С» Резолюции Европарламента по правам человека в Узбекистане (2014/2904(RSP)), в соответствии с Правилами 135 (5) и 123 (4) Правил процедуры был принят список 34 заключенных - общественных, политических и религиозных деятелей, а также жертв Андижанской трагедии, - которые лишены свободы по политически мотивированным обвинениям.
15 правозащитников:
1. Азам Формонов, 1978 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);
2. Мехринисо Хамдамова, 1960 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);
3. Зульхумор Хамдамова, 1969 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);
4. Исроилжон Холдоров, 1951 года рождения (Общество прав человека Узбекистана «Эзгулик»);
5. Носим Исхаков, 1966 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);
6. Гайбулло Джалилов, 1964 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);
7. Нураддин Джуманиязов, 1948 года рождения (Правозащитный центр «Мазлум»);
8. Матлюба Камилова, 1960 года рождения (правозащитница и адвокат);
9. Ганихон Маматханов, 1951 года рождения (Комитет защиты прав личности Узбекистана);
10. Чуян Маматкулов, 1970 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);
11. Зафарджон Рахимов, 1968 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);
12. Юлдаш Расулов, 1969 года рождения (Общество прав человека Узбекистана – ОПЧУ);
13. Бобомурод Раззаков, 1953 года рождения (Общество прав человека Узбекистана «Эзгулик»);
14. Фахриддин Тиллаев, 1971 года рождения (Правозащитный центр «Мазлум»);
15. Агзам Тургунов, 1951 года рождения (Правозащитный центр «Мазлум»).
6 журналистов:
16. Дильмурад Сайид (Саидов), 1962 года рождения (Общество прав человека Узбекистана «Эзгулик»);
17. Солижон Абдурахманов, 1950 года рождения (независимый журналист);
18. Гайрат Михлибоев, 1979 года рождения (независимый журналист);
19. Юсуф Рузимурадов, 1958 года рождения (корреспондент газеты «Эрк» оппозиционной партии «Эрк»);
20. Мухаммад Бекжанов, 1954 года рождения (корреспондент газеты «Эрк» одноименной оппозиционной партии «Эрк»);
21. Азиз Юсупов, 1986 года рождения (независимый журналист).
4 представителя политической оппозиции:
22. Мурод Джураев, 1952 года рождения (бывший депутат парламента Узбекистана);
23. Самандар Куконов, 1945 года рождения (бывший депутат парламента Узбекистана);
24. Кудратбек Расулов, 1970 года рождения (член «Народного движения Узбекистана»);
25. Рустам Усманов, 1948 года рождения (бывший депутат парламента Узбекистана).
3 религиозных деятеля:
26. Рухиддин Фахриддинов, 1967 года рождения (богослов);
27. Хайрулло Хамидов, 1975 года рождения (журналист, поэт и радиоведущий, получивший широкую известность за свои религиозные проповеди);
28. Акром Юлдашев, 1963 года рождения (известный в Андижане и Ферганской долине религиозный и духовный лидер);
7 других критиков правительства и свидетелей Андижанской трагедии:
29. Ботирбек Эшкузиев, 1978 года рождения (сотрудник научно-просветительского общественного журнала «Ирмок»);
30. Бахром Ибрагимов, 1977 года рождения (сотрудник научно-просветительского общественного журнала «Ирмок»);
31. Даврон Кабилов, 1973 года рождения (сотрудник научно-просветительского общественного журнала «Ирмок»);
32. Даврон Тоджиев, 1981 года рождения (сотрудник научно-просветительского общественного журнала «Ирмок»);
33. Равшанбек Вафоев, 1971 года рождения (сотрудник научно-просветительского общественного журнала «Ирмок»);
34. Дилором Абдукодирова, 1966 года рождения (свидетель Андижанской трагедии 2005 года);
35. Эркин Мусаев, 1967 года рождения (сотрудник ООН, в прошлом работал в отделе внешней торговли Министерства обороны, занимался программами международного сотрудничества с западными правительствами, включая США и ЕС).