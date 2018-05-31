Совет нужен. Размышления о «великом будущем» Узбекистана

Знаете новость? Меня позвали на совет. Не на какой-то, на экспертный. Международный экспертный совет «Buyuk kelajak», целью которого является «поддержка и содействие заявленным и реализуемым Президентом Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёевым масштабным реформам в политической, экономической и социальных сферах государства и подготовка для этих целей Экспертным Советом «Buyuk kelajak» долгосрочной модели развития Республики Узбекистан до 2035 года, с акцентом на повышение уровня жизни, улучшение качества человеческого капитала, развитие рынка долгосрочных инвестиций и реформирование институтов государственной власти».

Уф, выговорил.

В этот совет позвали не только меня, а еще более ста эмигрантов-патриотов, вынужденных в свое время бросить родину и преуспевать за границей. Кто позвал? Такие же, как и я – выходцы из Узбекистана, живущие в США, Европе, на Ближнем Востоке.

И я очень обрадовался. Ведь прошло больше десяти лет как я уехал из Узбекистана без возможности вернуться, но не было дня, чтобы я не мечтал, что все изменится. И главное – что я смогу стать участником этих перемен,

Это время наступило. Все изменилось. Мы, эмигранты, «утекшие мозги», теперь нужны новой узбекской власти, которая хочет – конечно же искренне – только хорошего.

«Buyuk kelajak», «великое будущее» – замечательное название, прекрасная цель. Уверен, что этот лозунг, придуманный Исламом Каримовым еще в девяностых и ставший со временем банальным пропагандистским штампом, бессмысленным идеологическим заклинанием, должен приобрести новое звучание.

Теперь заживем!

Конечно, я боюсь.

Боюсь, что нынешний праздник торжества справедливости, цивилизации и гуманитарных ценностей окажется ненастоящим. Слишком уж гладко все выходит: десятилетиями жили при диктатуре, стагнировали, деградировали, проваливались в феодализм, но стоило скончаться Исламу Каримову, да пожалеет его Аллах, как вся страна повернулась на 180 градусов и рванула к великому будущему.

Так не бывает.

Безусловно, нельзя отнять у Шавката Миромоновича его заслуг. Он действительно подарил Узбекистану надежду. Дал шанс на пусть не великое, но все же – будущее. Вот только очень не хочется, чтобы мы стали страной победившей эйфории, и на этом остановились.

Разогнать СНБ, освободить политических заключенных, открыть долгожданную конвертацию, помириться с соседями, распахнуть страну для туристов и инвестиций – тут нужны и мужество, и решительность, и ум. Приветствую и рукоплещу.

Только у нас по-прежнему экономика – сырьевая, коррупция – средневековая, как и методы сбора хлопка, бедность – чудовищная, треть территории страны находится в зоне экологического бедствия, самые энергичные и работящие сограждане пресмыкаются в бывшей метрополии за три копейки, а министр жалуется, что главная проблема экономики – избыток трудоспособного населения (sic!). И вот это все в один присест не лечится. И в два. Нам потребуется как минимум поколение, чтобы вылезти из нынешнего варварства и стать на общемировой путь развития.

И я готов положить оставшиеся мне годы на то, чтобы это действительно произошло.

Я войду в этот совет. Несмотря на его высокопарное название, несмотря на возмущенные вопросы со всех сторон, «кто позвал сюда этого отщепенца» (агента СНБ, ФСБ, ЦРУ – на ваш выбор), несмотря на опасения, что все это – бумажная, декоративная затея.

Ведь сегодня стране нужна посильная помощь со всех сторон. От крупного иностранного бизнеса, международных финансовых институтов и геополитических партнеров – до добровольцев-интеллектуалов, чьи усилия устремлены на процветание Узбекистана и чьи суждения независимы от политических трендов или властных группировок. Именно такие добровольцы и вошли в наш совет.

Членство в экспертном совете «Великое будущее» – это не престижное местечко, не государственная должность, не бизнес-проект. Это так называемый «третий сектор», собрание инициативных волонтеров. Это широкая платформа для выработки актуальной повестки для Узбекистана. Это международная некоммерческая организация, которая намерена помочь Узбекистану выкарабкаться из страшной исторической ямы.

Я войду в совет и буду стараться максимально эффективно в нем работать, потому что это шанс. Шанс помочь нашей стране вернуться в XXI век, шанс на НОРМАЛЬНОЕ будущее для наших детей, шанс для всего человечества увидеть в своих рядах замечательный узбекский народ с его удивительной душой и древней уникальной культурой (да, я тоже владею патетическими конструкциями).

А шанс этот обязательно надо использовать.

Даниил Кислов