Рой яму другому! В Ташкенте жители схватились с чиновниками и инвесторами

Активистки из квартала Ц-7

Более двухсот жителей ташкентского квартала Ц-7, находящегося в Мирабадском районе столицы, почти год пытаются отстоять земельный участок в четверть гектара, находящийся между их многоквартирными домами. Участок этот был отдан районным хокимиятом (администрацией) в постоянное пользование строительной компании ORDER MAX PROJECT. Жильцы оспорили это в судах и даже 23 марта выиграли дело в городском суде, но вчера, 30 мая, городская прокуратура опротестовала это решение.

Началась эта история так. 24 июня 2017 года территорию между домами №№1, 3, 5 по улице Чимкентская и №73 по улице Буюк Турон, застроенную после землетрясения 1966 года, перекрыли рекламными баннерами. Затем подогнали технику и вырубили на этом участке десятки многолетних деревьев, а также снесли детскую площадку. В ответ на изумленные вопросы местных жителей, что происходит, председатель махаллинского комитета им. Шарафа Рашидова Севара Асамова сообщила, что на этом месте будет воздвигнуто здание, в котором разместится «Центр махалли» (жилого квартала).

«При этом было совершенно непонятно, на каком основании началась эта вырубка, и почему у жителей махалли никто об этом не спросил разрешения. Тем более что согласно указу президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию института махалли», до декабря 2018 года нужно было лишь представить типовые проекты, а до 2021 года эти центры построить, - рассказывает жительница дома №1 Ирина Караханова. – Более того, согласно постановлению кабинета министров №285, прежде, чем хокимияты начинают выделять земли, они обязаны согласовать свои действия с Ташкентским научно-исследовательским и проектным институтом генерального плана» (далее Генплан. - прим. авт.).



Снесенная детская площадка



Но 27 июня, то есть через три дня после начала работ на площадке, компания ORDER MAX PROJECT на основании решения хокимията Мирабадского района получила в кадастровой службе документы на выделение ей земельного участка площадью 0,25 га в постоянное пользование. Причем без предварительного согласования с Генпланом.

Часть первая. Нормы нарушены, но хоким района «за» стройку

Работая с шести утра до двенадцати часов ночи, рабочие всего за несколько дней вырыли котлован 66 метров в длину и 3 метра в глубину, повредив при этом водные и электрические коммуникации между жилыми домами. Причем расстояние между этим котлованом и домом №5 составило всего 3 метра, от котлована до дома №3 – шесть метров, а до девятиэтажного дома №73 высотой около 30 метров - 24,7 метра. Хотя по нормам ШНК («Шахарсозлик нормалари ва коидалари» – «Градостроительные нормы и правила»), «между длинными сторонами многоквартирных жилых зданий следует принимать расстояния (исходя из требования непросматриваемости помещений): для жилых зданий высотой 4-5 этажей – не менее 25-30 м; расстояния между длинными сторонами для 9-ти и более этажных домов – не менее 40-45 м». А на площадках сейсмичностью 8 баллов и выше расстояние между длинными сторонами жилых зданий должно быть не менее двух высот наиболее высокого здания.

Начиная с 4 июля, жители махалли начали писать во все инстанции, и 14 июля к месту строительства пришла комиссия, которая включала в себя хокима (главу администрации) Мирабадского района Шухрата Пулатова и некоего представителя аппарата президента.

«Я указала хокиму на то, что это придомовая территория, и согласно 63 статье Земельного кодекса, она принадлежит Товариществу собственников жилья, обслуживающему наши дома, - продолжает Караханова. – На что он мне ответил, что наша территория заканчивается тротуаром, а эта земля – государственная. В это время на улицу высыпали жители всех четырех домов, начались расспросы, что же и на каком основании здесь строится. Тогда хоким подозвал директора компании ORDER MAX PROJECT Шоазиза Шамахмудова и попросил показать паспорт объекта. Тот открыл планшет, а он внутри пустой – ни единой подписи. «Ты что, ничего еще не подписал?» - спрашивает хоким. А тот в ответ: «Вот-вот должны подписать». И все – на этом комиссия свою работу закончила».

Постановление обратной силы не имеет

Постановлением президента от 27 декабря 2011 года за № 1666 «О мерах по наведению должного порядка в проектировании и строительстве объектов социального и гражданского назначения» определено: «Считать недопустимым строительство и реконструкцию объектов без утвержденной в установленном порядке проектной документации и без их увязки с утвержденными генеральными планами городов и населенных пунктов».

При этом запрещены «размещение, проектирование и строительство отдельно стоящих объектов производства, торговли, общественного питания, сервисного обслуживания и рыночной инфраструктуры, не предусмотренных утвержденными генеральными планами, на территории завершенных строительством массивов, жилых многоэтажных микрорайонов (кварталов) в городах, поселках и районных центрах».

Однако 20 апреля текущего года вышло новое постановление президента за №3677 – «О мерах по кардинальному совершенствованию порядка предоставления земельных участков в постоянное пользование для осуществления предпринимательской и градостроительной деятельности», и один из его пунктов гласит:

«Признать утратившим силу постановление президента №1666».

Но, во-первых, в новом документе указано, что установленный порядок вступит в силу лишь 1 июля текущего года, а во-вторых, все основные события вокруг махалли им. Ш. Рашидова происходили, когда еще действовало постановление №1666.

Часть вторая. Генплан против, и хоким района колеблется

По уточнению председателя махаллинского комитета Севары Асамовой, в трехэтажном здании, которое должна была построить компания ORDER MAX PROJECT, помимо непосредственно «Центра махалли», должны были разместиться объекты торгово-бытового и социально-культурного обслуживания. Однако, согласно заключению Генплана, территория микрорайона Ц-7, особенно махалля им. Ш. Рашидова, уже и без того перенасыщена такими объектами и «напоминает больше ярмарочную территорию, чем жилой микрорайон центральной части столичного города».



Проект здания «Центра махалли» из документации застройщика



В махалле живет 2.5 тысячи человек, и уже существующие на ее территории торговые площади превышают норму в 32,8 раза, объекты административно-офисного размещения – в 11,3 раза, бытового обслуживания – в 3,9 раза, общественного питания – в 2,2 раза. То есть даже если допустить, что новое помещение для махаллинского комитета так уж необходимо, то запихивать в то же здание дополнительные магазины, офисы, мастерские и кафешки - явный перебор.

В итоге Генплан своего согласия на строительство нового здания на территории махалли им. Ш. Рашидова не дал, и 13 октября 2017 года хоким Мирабадского района решением за №785 отменил свое прежнее решение о передаче земельного участка в постоянное пользование компании ORDER MAX PROJECT.

Однако по закону «О государственной власти на местах», любые акты, принятые районным хокимом, могут быть или отменены вышестоящей организацией, то есть хокимом города, или обжалованы в судебном порядке, или же опротестованы прокурором. На основании этого закона городское управление юстиции подало иск к районному хокимияту в Мирабадский суд по гражданским делам, который обязал его отменить решение за №785.

Тогда районный хокимият подал апелляцию в городской суд, причем судье было представлено письмо директора института Генплана Р. Шарифова с подробным обоснованием незаконности строительства нового здания в махалле им. Ш. Рашидова. Кроме того, представитель Генплана рассказал на суде о том, что строящееся трехэтажное здание по проекту компании ORDER MAX PROJECT в высоту достигнет размера пятиэтажного дома, и таким образом будет нарушена инсоляция (естественное освещение) четырехэтажного дома №3.

И вот 23 марта текущего года апелляционная инстанция приняла определение №2-11/18 о правомерности решения №785.

Котлован был засыпан, и жители микрорайона с устного разрешения хокима решили за свой счет привести эту территорию в нормальное состояние: вернуть детскую площадку и посадить новые деревья.



Засыпанный котлован



Но 30 мая вдруг выяснилось, что городская прокуратура опротестовала решение апелляционной коллегии городского суда. Видимо, компания ORDER MAX PROJEСT сдаваться не собирается. И теперь и жители, и хокимият Мирабадского района ждут, какое решение примет Верховный суд республики, если протест прокуратуры будет принят к рассмотрению.

Кому выгодно?

В чем же причина такого упорства? Как рассказали активисты махалли им. Ш. Рашидова, еще в октябре прошлого года директор компании ORDER MAX PROJECT, жалуясь на решение хокимията №785, заявил, что потратил на очистку территории от деревьев, рытье котлована и заливку фундамента 150 миллионов сумов (около $18.750). Дескать, кто ему вернет эти деньги?

К марту этого года цифра почему-то выросла до 500 миллионов ($62.500). Почему за полгода так выросли убытки фирмы, если все это время стройка была заморожена (строители успели только вырыть котлован и залить фундамент)? И почему в этот клочок земли, помимо застройщика, так вцепились и чиновники, и силовики, и даже председатель махалли Севара Асамова, которая была избрана на свою должность узким кругом ее друзей?

- Когда выбирали на эту должность Асамову, лишь некоторым жителям нашей махалли разнесли именные пригласительные, этой чести удостоились не более тридцати человек – большей частью ее друзья. Остальных на избирательное собрание просто не пустили, поэтому, разумеется, Асамова и была избрана председателем, - рассказывает жительница микрорайона Ц-7 Вазира Любарцова. - Именно с ее приходом в махалле началось самоуправство. По закону «Об органах самоуправления граждан» все решения должны приниматься коллегиально. Любая махалля призвана защищать интересы ее жителей, однако на деле руководство махалли, и не только нашей, как правило, защищает интересы чиновников. Вот и Асамова с самого начала встала на защиту интересов застройщика и его кураторов. И с тех пор она нам постоянно угрожает: я напишу на вас в прокуратуру, в СГБ, я с вами сделаю то-то и то-то. Я предполагаю, у нее в этом строительстве есть большая заинтересованность, хотя, конечно, не пойман - не вор. А цена мнению жителей наших домов, по словам Асамовой, - копейка».

«В деле незаконного строительства на территории нашего микрорайона Асамова с самого начала принимала непосредственное участие, - утверждает еще один активист махалли Владимир Варавва. - И здесь было прямое нарушение уголовного кодекса, а именно статей «Подлог» и «Использование служебного положения в корыстных целях». Например, она, используя свое служебное положение, незаконно собрала подписи жителей в защиту строительства этого здания, подсунув им чистые листы бумаги и заверив их, что они ставят подписи под благодарственным письмом нашему президенту. И происходило это во время выдачи пенсий, или когда жители приходили в махаллю за различными справками. Более того, нас, нескольких представителей нетитульной нации, она однажды назвала «пришлыми людьми». Я записал ее слова на диктофон, в любой момент могу эту запись предъявить. А во время ссор и скандалов Асамова не раз бросала нам в лицо: "Когда вы уберетесь отсюда?"»

Жителей не спрашивают

История жителей микрорайона Ц-7 далеко не оригинальна: практически сразу после подписания в феврале 2017 года президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым указа «О мерах по дальнейшему совершенствованию института махалли», во всех районах Ташкента началось строительство «центров махалли». Причем почему-то велось оно и ведется до сих пор, как правило, во дворах многоквартирных домов, где ради исполнения указа застройщиками сносятся детские площадки и вырубаются многолетние деревья.

Таким образом, явно нужное дело, направленное на «усиление места и роли органов самоуправления граждан в обществе, превращение их в структуру на местах, оказывающую реальную помощь и содействие народу, дальнейшее повышение значимости и авторитета махаллей в формировании атмосферы взаимного уважения, доброты и милосердия», зачастую несет простым гражданам лишь хлопоты и неудобства, вызывая недоумение и даже возмущение.

Когда эта статья готовилась к публикации, в редакцию поступило еще одно обращение жителей Ташкента, причем вновь из Мирабадского района столицы.

«Около полутора месяцев назад под окнами нашей девятиэтажки снесли вполне добротное здание махаллинского комитета «Фаровон», в котором к тому же располагался опорный пункт милиции и цех по выпеканию лепешек, - пишут авторы письма. – Также в одном из помещений махалли находился сервер для записи с шести камер видеонаблюдения, расположенных напротив трех 9-этажных домов. Кто-нибудь нас спросил, хотим ли мы нового помещения для махалли? Нет. Мы провели уже три собрания, и всякий раз приглашали хокима района, чтобы донести до него нашу позицию. Однако ни на одно из них он не пришел…»

Сид Янышев