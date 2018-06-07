Кирсан Николаевич Бендер-бей. Зачем президент ФИДЕ пообещал сделать Узбекистан родиной шахмат

Как некогда Россия стала родиной слонов, так же и Узбекистан может вскорости сделаться родиной шахмат. Мероприятие готов организовать не кто-нибудь, а лично президент международной шахматной федерации ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. Об этом несменяемый вот уже 23 года шахматный функционер заявил в ходе своего визита в Ташкент.

Объясняя «узбекскую» версию происхождения шахмат, Кирсан Николаевич говорит о результатах научных исследований. Правда, конкретного источника не называет. Зная высокую духовность бывшего президента Калмыкии, можно предположить, что информацию он взял либо от всем известных британских ученых, либо напрямую от инопланетян, с которыми давно и плодотворно сотрудничает.

До заявления Илюмжинова считалось, что прародителем современных шахмат была индийская чатуранга, появившаяся не позднее VI века н.э. Примерно в это же время игра стала известна персам, которые называли ее чатранг. В VII веке игра добралась до арабов и была переименована в шатрандж. Позднее, попав к таджикам, игра получила свое современное название «шахмат» (или «шахматы»), то есть «властитель повержен». В Китае чатуранга дала основу китайским шахматам сянци.

Как видим, в общепринятой исторической версии об узбеках ничего нет. Но история смущенно отступает на второй план, когда вперед, приветливо улыбаясь, выходит президент ФИДЕ. И это логично, потому что кто президент, тот и главный. Именно главный решает, кому быть родиной шахмат, а не какие-то там историки.

Остается, правда, непонятным, почему все-таки Узбекистан? Что именно навело Илюмжинова на такую мысль? (Не хочется думать, что он просто перепутал таджиков с узбеками, такого себе не позволяет даже рядовой москвич).

Вся ситуация немного напоминает случай, когда китайцы потребовали у ФИФА считать Поднебесную родиной футбола. Правда, амбиции китайцев можно понять: несмотря на все усилия, у них так и не появилось классных игроков в футбол. А признание Китая родиной футбола послужило бы им каким-никаким, но утешением.

Узбекистану же как будто незачем самоутешаться: там есть не только одаренные шахматисты, но даже и свой собственный экс-чемпион мира по шахматам – Рустам Касымджанов.

Правда, чемпион он лишь по версии ФИДЕ. Как известно, с 1993 года Международная шахматная федерация разыгрывала свои чемпионаты по новой схеме. Отличительной особенностью этих розыгрышей был новый регламент и неучастие в них тогдашнего чемпиона мира Гарри Каспарова. Сам Каспаров считает, что благодаря этому в шахматную элиту вошли люди, которых он несколько пренебрежительно назвал «шахматными туристами». Другое дело, что Каспаров с его заоблачным рейтингом в 2850 мог чуть ли не каждого считать туристом. Каспаровский рекорд смог побить лишь нынешний чемпион Магнус Карлсен, но произошло это через восемь лет после ухода Каспарова из шахмат.

Так или иначе, Узбекистан – единственная страна в регионе, у которой есть свой шахматный чемпион. Зачем же еще дополнительно объявлять о родине шахмат?

Тут, пожалуй, надо обратиться к личности самого Кирсана Илюмжинова.

500 миллионов долларов для начала

О том, что Илюмжинов идеалом своим видит Остапа Бендера, мировая общественность догадалась, когда в 1997 году рядом с Элистой он заложил шахматный городок Сити-Чесс (неофициальное название – «Нью-Васюки»).



«Шахматный город» в Калмыкии. Фото с сайта Kalmykia.eu



Однако лично мне это стало ясно еще в 1992 году, когда Кирсан Николаевич пошел баллотироваться в президенты Калмыкии. Я был на одной из первых его пресс-конференций, которую он давал как кандидат. Молодой, улыбчивый ясноглазый Илюмжинов прямо светился от избытка обаяния.

– Всем калмыкам я выдам по сто долларов, а всем пастухам – сотовые телефоны, – заявил будущий президент.

Я невольно залюбовался им тогда. Очевидно, что перед нами был новый великий комбинатор, с размахом, пожалуй, побольше, чем у старого Остапа Бендера. И в самом деле – Остап в своих мечтаниях ограничивался миллионом рублей и отъездом в Рио-де-Жанейро. (Сейчас такие деньги простые российские депутаты зарабатывают за день). К тому моменту, как Илюмжинов пошел в президенты Калмыкии, он, по его собственным словам, был учредителем 50 коммерческих структур с годовым оборотом в 500 миллионов долларов.

Обещания Илюмжинова восприняли с интересом. Во-первых, в то время в России почти никто из граждан в глаза не видел сотового телефона, не говоря о том, чтобы его иметь. Во-вторых, непонятно было, кому в степи будут звонить пастухи – разве что отбившимся от отары овцам. О том, сколько тогда стоил такой телефон и, тем более, связь по нему, лучше вообще не говорить. Однако Илюмжинова это не смутило: обещать нужно с размахом, остальное – детали.

Став президентом, никаких сотовых он, конечно, не выдал, да и не нужно было – пастухи отлично могли дойти до города и оттуда из телефонной будки позвонить кому угодно, хоть самому Кирсану Николаевичу. Насчет ста долларов тоже оказалось, что речь шла об инвестициях в экономику республики, а не лично в зубы, как подумали калмыки.

Официальным лозунгом Илюмжинова на выборах было изречение «Богатый президент – неподкупная власть». Однако мало кто помнит, что куда более популярным оказался его слоган: «Я сам стал миллионером – сделаю миллионерами и вас». Люди поверили этим ясным глазам, этой широкой улыбке. Да и как было не поверить? Все же знают, что в миллионеры поодиночке не ходят – исключительно всем колхозом.

Как уже говорилось, к началу своего президентства Илюмжинов был очень богатым человеком – при том, что за год до этого ему исполнилось тридцать лет. Понятно, что оказавшись во главе республики, беднее он не стал. Он с выгодой брался за самые неожиданные коммерческие предприятия. Но самым, пожалуй, экзотическим его бизнесом стала Международная шахматная федерация, она же – ФИДЕ.

Мой знакомый кинопродюсер однажды признался, что все время думает, как бы заработать все деньги на свете. Илюмжинов оказался умнее этого продюсера. Он сразу понял, что настоящие деньги заработать нельзя, настоящие деньги надо делать. И если у человека есть такая высокая цель, то никакие деньги тут не лишние и никакие не пахнут. Тем более – деньги шахматные, которые у широкой публики считаются одними из самых благородных. Солидные дяденьки сидят за доской, потихоньку шевелят извилинами – что тут может быть темного и неприличного?

Но почему Илюмжинова привлекли именно шахматы, спросите вы? Есть ведь и другие симпатичные виды спорта, например, художественная гимнастика или синхронное плавание. Ответ простой: по шахматам у Илюмжинова было звание кандидата в мастера, а по художественной гимнастике он не имел даже третьего разряда. Одним словом, дело для него было знакомое. Когда-то в фильме «Джентльмены удачи» рецидивист Косой говорил, что пойдет работать переводчиком – английский он знает. А Илюмжинов знает не только английский, но даже японский – как-никак, МГИМО заканчивал.

Православный иудей, мусульманский буддист

Итак, мужик решил – мужик сделал. В 1995 году Кирсан Николаевич становится президентом ФИДЕ. А уже в 1998 году в построенном им в Калмыкии «Сити-чесс» состоялась XXXIII Всемирная шахматная олимпиада.

Продолжая политику своего предшественника Флоренсио Кампоманеса, Илюмжинов превращает ФИДЕ в инструмент зарабатывания денег. При нем меняется регламент розыгрыша чемпионата мира: он вводит нокаут-систему и ежегодный розыгрыш чемпионского звания вместо традиционного трехлетнего цикла. Во-первых, так легче манипулировать гроссмейстерами, во-вторых, можно заработать на этом больше денег. А деньги решают все. Во всяком случае, Илюмжинов в этом твердо уверен.

Показательна в этом смысле история, когда Кирсан Николаевич в первые же месяцы на посту президента Калмыкии разогнал тамошний Верховный совет. При этом он объявил, что бывшим депутатам даются льготные кредиты для начала собственного бизнеса. По его мнению, на этом проблема была исчерпана – деньги раздали, так что вопросов быть не должно.

Кажется, он искренне полагает, что любая проблема упирается только в деньги: можно купить и продать все, что угодно. Такая убежденность иной раз попахивает какой-то почти детской наивностью.

О странной наивности матерого бизнесмена свидетельствуют многие его слова и поступки. Например, его контакты с инопланетянами, о которых он публично рассказывал. «Европа нам поможет!» – в свое время говорил Бендер. Илюмжинов уточняет: не Европа, а инопланетяне.

Он и вправду верит в то, что говорит? - недоумевает публика. Он такой простодушный? Нет, он играет простодушного. Потому что простодушному проще обделывать дела, с него спрос небольшой, никто от него не ждет подвоха.

Еще большую «наивность» Илюмжинов обнаруживает в вопросах религиозных. По его собственным словам, он, хоть и крещен в православие в Киево-Печерской лавре, является одновременно также буддистом, мусульманином и иудеем. Потому и строит самые разные храмы.

Однако, когда дело доходит до денег, «простодушный» Илюмжинов вдруг теряет все свое внешнюю наивность и обнаруживает крокодилью хватку.

Одной из главных его спецопераций можно назвать тот факт, что ему удалось нивелировать роль шахматных чемпионов и гроссмейстеров вообще. Отныне в шахматном мире ключевая фигура – не чемпион мира, а президент ФИДЕ. Именно он решает, кого и на каких условиях допускать к чемпионатам и турнирам.

В старом анекдоте Сталин угрожал назначить вдовой Ленина не Крупскую, а другую женщину – настоящего большевика. Илюмжинов пошел примерно тем же путем. Кто будет вдовой Ленина, решает Сталин, кто чемпионом мира – Илюмжинов.

Правда, Каспарова звания чемпиона лишил не Илюмжинов, а его предшественник Флоренсио Кампоманес. Однако Илюмжинов уверенно продолжил эту политику. Снять чемпиона не так сложно, как кажется. Достаточно создать для него такие условия, чтобы он сам отказался играть. И тогда он автоматически лишается своего звания.

Зачем это Илюмжинову, спросите вы. Он что, так не любит шахматы? Конечно, нет, шахматы он любит, пусть и очень по-своему. Однако никакая вольница в шахматах недопустима. Все, от чемпионов до перворазрядников, должны работать на своего президента.

При Илюмжинове количество гроссмейстеров, не говоря уже о мастерах, увеличилось на порядок. Гроссмейстером (международным мастером, мастером ФИДЕ) теперь стать гораздо легче. Звание гроссмейстера, которое раньше говорило принадлежности к шахматной элите, сильно обесценилось. Для чего это было сделано? Опять же, для денег. Если человек получает то или иное шахматное звание, он должен заплатить за это ФИДЕ. А уж как он его получил, никто особенно не заморачивается. Какое-то время практиковались не только договорные партии, но и целые договорные турниры. Скажем, некий любитель шахмат играет слабо, но он богат. Он организует турнир, на который за приличные деньги приглашает гроссмейстеров. Дальше, как это говорят шахматисты, партии расписываются, то есть их разыгрывают так, чтобы прийти к заранее известному результату. В итоге слабый любитель получает свой гроссмейстерский балл.

Нынешний чемпион мира Магнус Карлсен, еще до того, как стать чемпионом, отказался участвовать в одном из претендентских циклов ФИДЕ. Он посчитал, что формула розыгрыша несправедлива. И что же? Ничего, отлично обошлись и без него – а соперники только порадовались, что избавились от опасного конкурента.

Урок Карлсен усвоил, в следующем цикле играл как миленький. Чемпионом он, конечно, стал, но при этом понял, кто в доме хозяин.

Гамбит Каспарова

Как известно, Илюмжинова поддерживают две наиболее влиятельные силы во вселенной – инопланетяне и Путин. Однако в 2010 году что-то дрогнуло в горних высях, и Кирсан Николаевич лишился поста главы Калмыкии.

После этого все, что было нажито непосильным политическим трудом, пошло прахом. Исключая, пожалуй, Международную шахматную Федерацию. Так что всю нерастраченную нежность своей души, а также деловой навык Илюмжинов направил на ФИДЕ.

Вы скажете, что и поста президента ФИДЕ можно лишиться. А вот и нет. В ФИДЕ, в отличие от России, руководителей не назначают, а выбирают. И хотя сильные шахматные федерации Америки и Европы давно уже недовольны Илюмжиновым, его поддерживали федерации менее развитые – из Африки и Азии. Чем-то он был им до невозможности мил. Учитывая, что у всех федераций, слабые они или сильные, по одному голосу, можно догадываться, почему Илюмжинов из раза в раз становился президентом ФИДЕ. Так или иначе, на всех Генассамблеях малые федерации голосовали за Илюмжинова. На шахматных форумах, правда, ходили слухи, что случалось это не всегда добровольно.

В общем, с правильным подходом к голосованию Илюмжинов мог бы оставаться главой ФИДЕ еще 29 жизней, которые ему предписаны ламами. Но вмешалась геополитика.

Дело в том, что Илюмжинов обожает играть в шахматы с политическими лидерами. При этом, к сожалению, он не слишком разборчив в выборе партнеров. В частности, он играл и с Муаммаром Каддафи, и с Саддамом Хусейном. Как все помнят, для обоих это кончилось плохо. Вскоре мировые лидеры стали немного сторониться Илюмжинова, хотя, может, он тут и вовсе не при чем.



Кирсан Илюмжинов и Муаммар Каддафи. Кадр телеканала ТВЦ



Так или иначе, неразборчивость в личных и деловых связях привела к тому, что Илюмжинов в 2015 году был внесен в санкционные списки США, как было сказано, «за контакты с сирийским правительством и государственными институтами, которые США объявили незаконными».

Илюмжинов заподозрил, что свинью ему подложил лично Каспаров, который с ним находится в давних контрах. В ответ бывший калмыцкий вождь попытался спихнуть проблему со своей вечно здоровой головы на вечно больную, по мнению Илюмжинова, голову тринадцатого чемпиона мира. Комиссия по этике Международной шахматной федерации признала Гарри Каспарова и бывшего генерального секретаря ФИДЕ Игнатиуса Леонга виновными в нарушении пункта 2.1 морального кодекса.

После этого российские СМИ, включая телевизор, массово обрушились на тринадцатого чемпиона мира, обвиняя его в коррумпированности и преступных замыслах. Слушая их, можно было подумать, что Каспаров виноват во всех мировых преступлениях, разве что Христа лично не распинал – да и то потому, что опоздал к раздаче, поедая калмыцких младенцев. Создавалось полное впечатление, что американцы сейчас возьмут бывшего чемпиона за жабры и посадят в самую страшную летающую тюрьму, чтобы пытать его там до скончания века.

Однако не вышло. Попытки Илюмжинова убедить США, что Каспаров сам дурак, ни к чему не привели.

Костыли для утки

Тем временем президентский трон под Илюмжиновым не то что зашатался, но прямо ходуном заходил. Начать с того, что действующему президенту ФИДЕ запретили въезжать с США, где в 2016 году проходил матч за звание чемпиона мира между Карлсеном и Карякиным. И как ни вился Кирсан Николаевич, какие хитрые резоны ни приводил, позиция американцев не поколебалась ни на йоту.

Это было, конечно, неприятно, но не так уж страшно. Гораздо хуже оказалось то, что, попав под санкции, Илюмжинов поставил под удар всю Международную шахматную федерацию. Из-за него были заморожены практически все счета ФИДЕ.

Тут кстати будет вспомнить, что ФИДЕ – организация не просто коммерческая, а, если можно так выразиться, коммерциализированная до крайней степени: по большому счету, кроме денег ее ничто не интересует. Удивляться, однако, тут нечему, такой ее сделал сам Илюмжинов. И вот теперь Илюмжинов, сам того не желая, встал поперек всего бизнеса. Заморозка счетов означала финансовую и организационную смерть ФИДЕ, не говоря уже про репутационную смерть Кирсана Николаевича.

Конечно, Илюмжинов уверял всех, что произошла ошибка, что его прямо сейчас, не отходя от кассы, уберут из санкционных списков. Однако, конечно, все это была хорошая мина при плохой игре.

Загуляли слухи, что Илюмжинова сбросят. Впрочем, это были не только слухи. В ФИДЕ своему президенту попытались устроить совершенно реальный импичмент. Который сорвался в основном потому, что был найден другой способ выйти из положения, менее решительный, хотя и тоже неприятный.

Кирсан Николаевич (ну, или просто Кирсан, он сам говорит, что любит, когда его зовут только по имени) вынужден был делегировать все свои полномочия вице-президенту Георгиосу Макропулосу. Но этим дело не кончилось. От номинального главы ФИДЕ, лишившегося всех рычагов управления, коллеги потребовали больше не баллотироваться на пост президента Международной шахматной федерации.

Более того, прошла даже информация об отставке Илюмжинова, которая, правда, тут же была опровергнута.

Вице-президент Макропулос назвал обращенную к Илюмжинову резолюцию исполкома об отказе от выборов не требованием, а «рекомендацией».

«Это своего рода запрос, Кирсан может выдвигаться на выборы, если пожелает. Мы не в силах запретить, но это наша позиция, – уточнил чиновник. – Я не говорю о том, чтобы Кирсан ушел, нет. Но я прошу его сделать паузу и не идти на ближайшие выборы. Кирсан слишком много упоминает в своих речах Россию и президента Путина. Это не идет на пользу ни ФИДЕ, ни России».

Но тут уж коса нашла на камень. Россия Россией, а власть властью. Кирсан безоговорочно заявил, что будет, непременно будет баллотироваться в президенты ФИДЕ.

Несмотря на то, что решение Илюмжинова поддержал сам Владимир Путин (а, может быть, и инопланетяне, куда же без них), неожиданно выяснилось, что далеко не все в России такому решению рады. Выдвижение Илюмжинова пытались торпедировать высокопоставленные российские чиновники.

Но капля, в особенности илюмжиновская, камень точит, и в конце концов Россия, хоть и с некоторым скрипом, но объединилась вокруг Кирсана.

Окончательное решение – станет ли Илюмжинов президентом – будет принято в октябре 2018 года на Генассамблее ФИДЕ в Батуми. И тут, как мы понимаем, возможны самые разные расклады. В сложившихся обстоятельствах будет важен голос каждой федерации. И чтобы получить этот голос в свою копилку, Илюмжинов готов идти на самые экзотические шаги. Например, объявить Узбекистан родиной шахмат.

А что же другие страны, которые не родина шахмат? – спросите вы. – Им же обидно будет.

Не будет. Зная Илюмжинова, можно догадаться, что и для них тоже найдется льстящий самолюбию презент. Давайте-ка подумаем, как поступил бы в этой ситуации деловой идеал Кирсана Николаевича – Остап Бендер?

Скорее всего, выдал бы всем сестрам по серьгам. Например, привязал бы шахматные дебюты к странам. Родиной английского начала объявил бы Великобританию, сициалианской защиты – Италию, французской – Третью республику, скандинавской – разумеется, Норвегию с нынешним чемпионом Магнусом Карлсеном во главе, голландскую – Нидерланды. Дебют Рети отнесли бы к Чехии, Индии бы досталось сразу три дебюта – индийское начало, а также староиндийская и новоиндийская защиты. Защита Нимцовича отошла бы к Израилю, испанская партия – тут и объяснять не надо, славянская защита – например, болгарам. Почему не России, спросите вы? Потому что у России уже есть русская партия, она же – защита Петрова, не говоря уже про волжский гамбит. За свою долгую историю шахматы накопили много дебютов, так что хватит на всех членов ФИДЕ, да и еще и про запас останется.

Так что, видимо, пока еще рано списывать Кирсана Илюмжинова со счетов. Эта, не к выборам будь сказано, хромая утка еще других поучит бегать на костылях.

Алексей Винокуров