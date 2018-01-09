Сжиженный газ для населения Узбекистана к августу подорожает вдвое

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С 1 августа на территории всего Узбекистана килограмм сжиженного газа, реализуемого населению для потребления в быту, будет стоить 800 сумов ($1 равен 8100 сумов). Соответствующее постановление принято кабинетом министров республики.

Установление единой цены на сжиженный газ объясняется необходимостью устранения системной проблемы в обеспечении населения этим видом топлива, а также предотвращения хищений и злоупотреблений при его реализации и поставке.

Документ определяет постепенный переход к единой цене на сжиженный газ в течение 2018-го года. Так, с 1 апреля килограмм этого топлива обойдется жителям Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Самаркандской, Сырдарьинской и Сурхандарьинской областей в 500 сумов, Андижанской, Наманганской, Ферганской и Ташкентской областей — в 700 сумов, Каракалпакстана и Хорезмской области — в 720 сумов. К 1 августа завершится переход на единую (фиксированную) цену для всех областей, вместо договорных (свободных) цен, которые применялись с 1 октября 1994 года.

В дальнейшем розничная цена на газ для бытового пользования будет меняться в зависимости от изменения цен на природный газ, реализуемый населению республики компанией «Узтрансгаз».

По информации Kun.uz, сегодня килограмм сжиженного газа для использования в быту в республике можно купить за 372 сума.

В Узбекистане реализуется специальная программа по развитию инфраструктуры для обеспечения потребителей сжиженным газом. В 2017 году было построено 40 сервисных центров для хранения и реализации бытовых газовых баллонов, закуплено 40 специальных авто для их перевозки, введено в эксплуатацию 5 газонаполнительных пунктов. Общая численность находящихся в эксплуатации у населения газовых баллонов, как пишет Podrobno.uz, превысила 3,7 миллиона штук. По данным руководства компании «Узтрансгаз», сжиженный газ в стране получают около 2 миллионов потребителей.