Швейцарский банк Credit Suisse решил возобновить сотрудничество с Узбекистаном
В рамках визита европейских финансистов намечен ряд встреч с представителями профильных министерств и ведомств, банковского сектора Узбекистана. Целью переговоров является налаживание связей и обсуждение возможных совместных проектов в ближайшей перспективе.
Credit Suisse раньше имел аккредитацию в Узбекистане, но в настоящее время, согласно информации, опубликованной на сайте Центробанка, ни одна кредитная организация из Швейцарии не входит в список иностранных банков, работающих на территории страны.
В 2013 году Credit Suisse объявил об отказе от сотрудничества с клиентами из Узбекистана. Заявление было сделано на фоне громкого скандала по отмыванию денег в швейцарских банках, связанного с именем дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой.
Банк Credit Suisse занимает второе место после UBS в финансовой системе Швейцарии. Капитализация кредитной организации составляет $25 млрд.