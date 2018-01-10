Швейцарский банк Credit Suisse решил возобновить сотрудничество с Узбекистаном

Фото с сайта Swiss-rus.ru

В Ташкент 9 января прибыла делегация швейцарского банка Credit Suisse во главе с управляющим директором Стефаном Геригом, сообщает официальный сайт МИДа Узбекистана.

В рамках визита европейских финансистов намечен ряд встреч с представителями профильных министерств и ведомств, банковского сектора Узбекистана. Целью переговоров является налаживание связей и обсуждение возможных совместных проектов в ближайшей перспективе.

Credit Suisse раньше имел аккредитацию в Узбекистане, но в настоящее время, согласно информации, опубликованной на сайте Центробанка, ни одна кредитная организация из Швейцарии не входит в список иностранных банков, работающих на территории страны.

В 2013 году Credit Suisse объявил об отказе от сотрудничества с клиентами из Узбекистана. Заявление было сделано на фоне громкого скандала по отмыванию денег в швейцарских банках, связанного с именем дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой.

Банк Credit Suisse занимает второе место после UBS в финансовой системе Швейцарии. Капитализация кредитной организации составляет $25 млрд.