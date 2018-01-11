На Каспии с эсминца иранских ВМС смыло в море двух моряков
Во время шторма в порту города Бендер-Энзели на севере Ирана флагманский корабль каспийской флотилии «Демавенд» понесло к берегу волнами, достигавшими в высоту четырех метров. Судно врезалось в бетонный волнорез и получило пробоину в месте расположения силовой установки. Длина «Демавенда» составляет 100 метров, а его вес – 300 тонн.
Из 18 членов экипажа, шесть человек были смыты с палубы в море. Четверых из них уже доставили на берег, двое остаются пропавшими без вести. Официальная информация о погибших или пострадавших отсутствует. Власти страны публично не отреагировали на инцидент.
Новейший эсминец «Демавенд» был спущен на воду в марте 2013 года. Корабль участвовал в масштабных учениях ВМС Ирана на Каспийском море в июле 2017 года.