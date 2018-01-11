В Узбекистане изменили порядок уплаты алиментов

С июля 2018 года в Узбекистане вступят в силу изменения в порядок уплаты алиментов. Поправки, которые по сообщению сайта Norma.uz , внесены в соответствующие статьи Трудового, Семейного кодексов, а также закона «Об исполнении судебных актов и актов других органов», прежде всего, ударят по карману «отцов без чувств».

Во-первых, увеличен максимальный предел размера штрафа за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка или нескольких детей. Если, по общим положениям, с работника, нарушающего законы, можно удержать не более 50% от зарплаты, то алиментщика по решению суда можно будет наказать на сумму до 70% (совокупное значение удержания от оклада и непосредственно алиментов).

Во-вторых, повышен размер минимальных ежемесячных отчислений на содержание одного ребенка – с 33% минимального размера заработной платы (МРЗП) до 75%, то есть в 2,25 раза. Напомним, что с декабря прошлого года в Узбекистане МРЗП установлен на уровне 172.240 сумов ($20,2).

Согласно законодательству, на одного ребенка алиментщик должен платить 25% от своего заработка и (или) иного дохода, на двух детей - 33,3%, на трех и более – 50%. Но не менее 75% МРЗП.

В-третьих, гражданам разрешили рассчитываться по алиментам впрок. То есть сразу оплатить содержание ребенка вплоть до его совершеннолетия. Должнику предлагается в качестве выплаты по долгам указать недвижимость, движимое имущество или другие ценные вещи. В этом случае следует заключить договор залога, размер которого согласно законодательству не может быть ниже 250 МРЗП – свыше 43 млн сумов ($5290). К слову, этот документ дает право алиментщику покидать пределы страны.

Ранее к уклонистам от уплаты алиментов в Узбекистане стали применять административное наказание в виде ареста на 15 суток. Правоохранительные органы также ввели практику публикации на своих веб-ресурсах имен и фотографий злостных неплательщиков, применяя к гражданам термин «отцы без чувств».