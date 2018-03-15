Президент Узбекистана уволил руководителей двух госкомпаний

Полевые работы в Бухарской области Узбекистана. Фото с сайта mcx.ru

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уволил руководителей АО «Узагросервис» и АО «Узагролизинг», а также заведующего информационно-аналитическим департаментом правительства. Одновременно он объявил выговор заместителю премьер-министра, председателю правления акционерного общества «Узагротехсаноатхолдинг» Нодиру Отажонову. Решения были приняты в связи с недостатками в обеспечении сельского хозяйства Узбекистана спецтехникой и ее сервисном обслуживании, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, сейчас Узбекистан обеспечен необходимой сельхозтехникой лишь на 85%. Некоторая часть техники устарела. При общей потребности сельского хозяйства более чем в 172 тысячах единиц техники сегодня парк насчитывает 146 тысяч единиц, таким образом ощущается нехватка 26 тысяч единиц техники. Обеспеченность фермерских хозяйств высокопроизводительными пропашными тракторами составляет 75%, зерноуборочными комбайнами – 86%, хлопкоуборочными машинами – 28%, сеялками хлопчатника – 60%, сеялками зерна – 25%. С учетом не хватающей и устаревшей техники имеется потребность, в общей сложности, в 82 тысячах единиц новой сельхозтехники.

В связи с этим Мирзиёев поручил установить ежедневный контроль за доставкой техники для выполнения весенних агротехнических мероприятий в полном объеме и до 15 апреля представить итоговую информацию.

В октябре 2017 года Отажонов пообещал, что в 2018 году в Узбекистане произведут 3000 хлопкоуборочных машин, 600 из них продадут за рубеж, 2300 отправят в Сырдарьинскую, Ташкентскую и Джизакскую области, около 100 машин получит Кашкадарьинская. По словам вице-премьера, для механизации сбора хлопка по всей республике требуется произвести минимум 14−15 тысяч таких машин. Но из произведённых в 2017 году 550 хлопкоуборочных машин 500 предпочли отправить на экспорт.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что «импортные пропашные тракторы, плуги, сеялки и другие виды техники дешевле произведенных у нас в стране». Он напомнил о необходимости финансировать в 2018 году доставку 16 тысяч единиц сельхозтехники на общую сумму 3,2 триллиона сумов ($395 млн) на основе лизинга и кредитов.

Президент высказал недовольство показателями экспорта сельскохозяйственной техники. В прошлом году за рубеж было отправлено 844 единицы техники на $19 млн. Мирзиёев потребовал увеличить объемы экспорта сельхозтехники в такие страны, как Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Пакистан, Афганистан и Азербайджан - на сумму не менее $30 млн. Кроме того, поручил разработать специальную программу производства и доставки сельскохозяйственной техники на 2018-2021 годы.