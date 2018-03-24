Банкам Узбекистана запретили взимать плату за рассмотрение кредитных заявок

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В Узбекистане банкам запретили брать плату за рассмотрение кредитных заявок, а также за выдачу займов. Нововведение прописано в постановлении президента республики Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг», опубликованном 23 марта.

Система регистрации и рассмотрения кредитных заявок будет максимально прозрачной, содержать пошаговую инструкцию принятия решения о выдаче или мотивированном отказе в предоставлении кредита или микрозайма. Банкам также запретили начислять проценты, взимать комиссии и неустойку (штраф, пени) по договорам микрозайма и кредитным договорам, заключенным с ломбардами.

При Центральном банке Республики Узбекистан создана Служба по защите прав потребителей банковских услуг, в задачи которой входят обеспечение защиты прав и интересов клиентов кредитных организаций, повышение уровня финансовой грамотности населения и субъектов предпринимательства. До 1 мая регулятору поручено разработать и внести в нормативно-правовые акты санкции, которые будут применяться к банкам за нарушение прав потребителей. С 1 июля 2018 года граждане смогут входить в коммерческие банки без предварительного разрешения и предъявления документов, подтверждающих личность.

Отдельные пункты постановления предусматривают изменения в регулировании валютных операций. Так, с 1 апреля Центробанк внедрит механизм снятия наличной иностранной валюты с международных платежных карт. Совместно с коммерческими банками будет внедрена система дистанционного управления счетами физических лиц, обеспечивающая проведение ими операций по купле-продаже иностранной валюты и перевод средств с международных платежных карт на срочные вклады в иностранной или национальной валюте.

Кроме этого, до 1 июля текущего года Ассоциация банков Узбекистана и коммерческие банки должны завершить интеграцию национальных платежных систем с основными международными системами, обеспечить принятие карт нерезидентов республики во всех терминалах. До 1 ноября в стране, особенно в городах, считающихся туристическими центрами, появятся автоматизированные пункты обмена валюты, работающие в круглосуточном режиме.

Ранее по инициативе Центробанка было утверждено положение, согласно которому коммерческие банки получили право принимать наличные деньги в любой иностранной валюте на свое усмотрение. До этого разрешалось работать только с долларами США, евро, британскими фунтами стерлингов, швейцарскими франками и японскими иенами.