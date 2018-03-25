На месте «Таштюрьмы» создадут зону отдыха

В Ташкенте на месте следственного изолятора (СИЗО) №1, известного как «Таштюрьма», появится парк. Об этом 24 марта сообщает Telegram-канал Министерства юстиции Узбекистана.



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22 марта постановлением правительства здания СИЗО, расположенные в Юнусабадском районе Ташкента, были переданы городской администрации. Ей поручили в трехмесячный срок снести все сооружения на этом участке и построить современныйую зону отдыха со всей необходимой инфраструктурой.

«Таштюрьма» была построена в 1891 году, учреждение считалось одной из старейших тюрем в Центральной Азии. В январе 2018 года всех заключенных перевезли в новое здание СИЗО, построенное в поселке Зангиота Ташкентской области.

«Фергана» неоднократно рассказывала о ситуации в «Таштюрьме» и других пенитенциарных учреждениях Узбекистана - в таких материалах, как «Глазами правозащитника. Краткое путешествие по узбекским тюрьмам», «Эзгулик»: В узбекских тюрьмах растет число изнасилованных женщин», «Узбекистан: Сотрудница ГУИН совершила самосожжение из-за начальника Таштюрьмы», «Непереносимое. В России выходит автобиографическая книга об узбекских тюрьмах» и других.