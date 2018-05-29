В мае Центробанк Узбекистана зафиксировал удорожание риса и снижение цен на овощи

Рис на рынке в Узбекистане. Фото с сайта Nuz.uz

По данным Центрального банка Узбекистана, в мае резко подорожал рис, зато гораздо доступнее для потребителей стали некоторые виды овощей. В целом, аналитики зафиксировали дефляцию в пределах 0,6% относительно показателей апреля. При этом, стоимость продуктов питания снизилась на 1,1%, непродовольственных товаров – на 0,9%, лишь в категории услуг наблюдался рост цен на 1%, говорится в пресс-релизе ЦБ.

В отчетный период динамика цен на продовольствие имела разнонаправленный характер. В связи с поступлением нового урожая на рынок заметно подешевели помидоры, огурцы и картофель – на 63,8%, 30,2% и 27,6% соответственно. Снизилась и стоимость сливочного масла - на 2,4%, а куриного мяса – на 1,3%.

Зато подорожали продукты, используемые узбекистанцами для приготовления традиционного плова. В частности, рис прибавил в цене 16,7%. Причиной такого явления указываются ожидаемый засушливый год, проблемы с поливом угодий и вероятность сокращения посевных площадей. Кроме того, продолжился рост цен на мясо: говядина стала дороже на 5%, баранина – на 3,7%. Здесь тенденция обусловлена повышением стоимости кормов на розничном рынке.

В категории непродовольственных товаров аналитики ЦБ зафиксировали увеличение объемов внешней торговли, в основном, в приграничных регионах. Это отразилось на том, что подешевела бытовая техника: телевизоры – на 8%, пылесосы – на 4,4%, холодильники и электрочайники – на 1,8%. Также упали цены на мыло и шампуни – 3,5% и 1,8% соответственно.

Инфляция в сфере услуг достигнута за счет увеличения тарифов на проезд в общественном транспорте – в среднем повышение составило 13,7%. В отдельных регионах республики стоимость пассажирских автоперевозок выросла значительнее. Эксперты связывают это с апрельским ростом тарифов на природный газ. Отмечается, что в мае подорожали и медицинские услуги – на 2,4%.

Центробанк Узбекистана внедрил систему постоянного мониторинга изменения потребительских цен с начала 2018 года. Причем данные регулятора, как правило, отличаются от сведений Госкомстата, который пока не предоставлял майский отчет. Согласно наблюдениям статистического ведомства, в апреле в Узбекистане была зафиксирована инфляция на уровне 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, в том числе услуги подорожали на 2,7%, продовольствие – на 0,3%, прочие товары – на 0,4%.