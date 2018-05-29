После увольнения Ботира Парпиева должностей лишились его сын и племянники

Ботир Парпиев. Фото с сайта Uznews.uz

Дилшод Парпиев, начальник Консульского управления министерства иностранных дел Узбекистана, уволен со своей должности. Об этом сообщает Kun.uz . Дилшод Парпиев — сын Ботира Парпиева, бывшего главы налогового комитета Узбекистана, снятого со своего поста 11 мая.

Своих должностей лишились и некоторые другие родственники Ботира Парпиева. Его брат, Кодир Парпиев, снят с поста председателя Андижанского областного объединения профсоюзных организаций. Племянник Шухрат Парпиев освобожден от должности начальника отдела внутренних дел Андижана. Другой племянник, Анвар Парпиев, освобожден от должности замначальника УВД Бухарской области. Кроме того, был уволен глава андижанского филиала банка «Асака» Зафар Парпиев, еще один родственник бывшего председателя ГНК.

После сообщений об увольнении родственников Парпиева появилась информация о том, что сам он госпитализирован. По данным Xabar.uz, 71-летний чиновник находится в государственной больнице, однако подробности о его состоянии пока неизвестны.

Ботир Парпиев был уволен со своего поста спустя несколько месяцев после резкой критики налоговой службы со стороны президента Шавката Мирзиёева. Его перевели на должность заместителя председателя по делам престарелых и ветеранов Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан.

Парпиев является уроженцем Андижана. В этом городе он долгие годы работал в системе внутренних дел. В 1998-2002 годах он занимал должность замглавы МВД и возглавлял министерство по чрезвычайным ситуациям. Затем два года работал председателем Государственного таможенного комитета. ГНК он возглавлял 14 лет.

Парпиев состоит в родственных связях с бывшим председателем Службы национальной безопасности (с марта 2018 года — Служба госбезопасности) Рустамом Иноятовым, за сына которого вышла замуж его дочь.