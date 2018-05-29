В Ташкенте частные гаражи начнут заменять на многоуровневые парковки

Проект многоуровневой парковки в Ташкенте. Иллюстрация с сайта Kommersant.uz

В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента на месте частных гаражей в жилых массивах с июля начнется строительство многоуровневых парковок. Об этом рассказал хоким (глава администрации) района Шавкатбек Иргашев, сообщает «Спутник»

Чиновник заявил, что за такими парковками будущее, судя по мировому опыту. Из-за сложного процесса согласования разрешительных документов, пока трудно определить, на каких именно участках появятся парковки. Среди вариантов – места рядом с кафе «Бибигон» и на Карасу-6. Предположительно, парковки будут с одним подвальным ярусом и двумя-тремя наземными этажами.

По словам Иргашева, только после оснащения города необходимым количеством парковочных мест можно будет задуматься о введении штрафов за парковку в неположенных зонах. «Сегодня, когда по кварталам ходите, очень много машин. Их ставят на детских площадках, около подъездов, под балконами, что категорически запрещено. Конечно, это надо прекратить. Для этого мы должны сначала построить, а потом уже вводить запреты и штрафы», - сказал Иргашев.

Новость о строительстве парковок вызвала дискуссии в социальных сетях. В частности, большинство участников группы «Новости Узбекистана» в Facebook, считают, что планы властей не более, чем фантазия, и бесплатные многоуровневые парковки, если и появятся в Ташкенте, то в далеком будущем. «Наступил 2200 год, наконец-то достроили парковки, но к этому времени машины в других странах уже летали, а наш GM до сих пор выпускал машины на колесах», - иронизирует один из пользователей.

Нашелся и реальный пример из жизни другого столичного района: «На Чиланзар-19 снесли автостоянку и планировали построить многоуровневую. Даже на заборе висел рисунок объекта (многоуровневая стоянка). Но со временем плакат исчез. И на этом месте строятся многоэтажные жилые дома».

Некоторые считают, что за благими намерениями чиновников стоят другие причины. «Это значит, опять там во дворах ваших деревья распилят и мебельщикам продадут», - предположил участник сообщества. «Да, красивая сказка, чтобы остальные гаражи снести, а землю из-под них отдать частным фирмам под застройку», - предложил свой вариант развития событий другой комментатор.

О планах построить на месте металлических частных гаражей многоуровневые парковки власти столицы Узбекистана заявляли еще в апреле прошлого года. Тогда предполагалось завершить работы до конца 2020 года, но в этом проекте власти не продвинулись.

Напомним, в начале десятых годов ташкентские чиновники занимались массовым сносом частных гаражей, причем – за счет их владельцев. Затем, когда большая часть строений была ликвидирована, прокуратура это решение опротестовала, и глава столичной администрации свое постановление отозвал. В результате противоречивых распоряжений автовладельцы лишились всего: как крыши для своих машин, так и обещанных парковочных комплексов и денежных компенсаций за утраченное имущество.