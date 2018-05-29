Жительницам Ташкента упростили выезд за рубеж

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Девушки и женщины, проживающие в столице Узбекистана, больше не обязаны проходить собеседование в отделах миграции и оформления гражданства для получения разрешения на выезд за границу. Им также не нужно получать разрешение супруга или поручительство доверенного лица, справки из махалли (квартала) и сдавать анализы для выезда за пределы республики. Соответствующее распоряжение подписал заместитель министра внутренних дел Узбекистана, начальник ГУВД Ташкента Рустам Джураев, сообщает Газета.uz

Обязательное собеседование для гражданок Узбекистана в возрасте от 18 до 35 лет было введено в 2011 году по указанию тогдашнего заместителя министра МВД. Его должны были проходить те девушки и женщины, которые отправлялись за границу «самостоятельно, то есть без сопровождения». Это решение было принято «в целях борьбы с торговлей людьми и проституцией».

Однако позже правоохранительные органы стали требовать, чтобы подобное собеседование проходила каждая женщина, независимо от того, выезжает она за рубеж одна или с кем-то. К собеседованию добавилась необходимость предоставлять справки из махалли, с учебы, работы, объяснительные от родителей, результаты анализов на ВИЧ и прочие документы. Бывали случаи, когда с выезжающих за границу женщин правоохранительные органы требовали расписки не заниматься проституцией.

В пресс-службе ГУВД Ташкента эти меры объяснили тем, что, получив поручение замминистра в 2011 году, руководители районных отделов внутренних дел самостоятельно составляли правила разъяснения гражданам порядка оформления «выездной визы». Эта практика вызывала недовольство граждан и критику международных организаций. Отметим, что требование проходить собеседование и предоставлять различные документы противоречило 28 статье Конституции Узбекистана, в соответствии с которой узбекистанцы имеют право на свободный въезд-выезд из своей страны.

«Когда мы изучили проблемы и препятствия в этом направлении, поняли, что данная практика себя не оправдывает, создавая ненужную волокиту и неудобства для граждан. Теперь девушки и женщины могут прийти в отдел миграции и пройти обычный визовый процесс без каких-либо собеседований, поручительств и ненужных справок», — пояснили в пресс-службе столичного ГУВД.

Здесь подчеркнули, что пока упрощение процедуры касается только Ташкента, однако ГУВД столицы предложило МВД Узбекистана распространить эту практику по всей республике.

«Выездной визой», для получения которой узбекистанок вынуждают предоставлять справки и разрешения, называется стикер разрешительной записи, выдаваемый на два года для выезда из республики. Без него можно выехать лишь в девять постсоветских стран. «Выездную визу» дают не всем – законом установлен ряд ограничений, в том числе такое размытое, как «нецелесообразность выезда». В стикере нередко отказывают правозащитникам, журналистам и даже некоторым деятелям искусства. В августе 2017 года президент Шавкат Мирзиёев признал, что выездная виза» является «определенным сдерживающим фактором для свободного передвижения граждан Республики Узбекистан», и издал указ об отмене ее с 1 января 2019 года. Вместо стикера жители страны будут получать заграничный паспорт.