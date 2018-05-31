В Узбекистане проведут эксперимент по передаче парка сельхозтехники в частные руки

Техника в МТП в Ташкенте. Фото с сайта Ozodlik.org

С 1 ноября 2018 года в Узбекистане будет начат эксперимент по поиску наиболее эффективной формы управления машинно-тракторными парками (МТП). В этой связи 26 организаций передадут предпринимателям, еще три парка преобразуют в государственные унитарные предприятия. Соответствующее постановление президент республики Шавкат Мирзиёев подписал 29 мая.

В настоящий момент все парки сельскохозяйственной техники состоят на балансе государственного акционерного общества «Узагросервис». До конца года часть предприятий передадут в частные руки на основе конкурса – предприниматели смогут выкупить долю учредителя в уставном фонде от 51% до 100% по рыночной цене. В случае отсутствия предложений органы, ответственные за проведение торгов, будут снижать стоимость реализуемых МТП. Отмечается, что внесенные бизнесменами средства пойдут на покрытие долгов АО «Узагросервис».

В рамках эксперимента до 31 декабря текущего года хокимиятам (органам власти) на местах поручено преобразовать машинно-тракторные парки в государственные унитарные предприятия «Районный МТП». Причем, на ГУП, как и на парки, переданные в управление предпринимателям, будут распространяться все установленные в стране таможенные и налоговые льготы.

Персональная ответственность за успешную реализацию эксперимента возложена на областных хокимов и председателя Совета министров Каракалпакстана.

Тем же постановлением с 1 июля 2018 года индивидуальным предпринимателям разрешается оказывать механизированные и сервисные услуги фермерским хозяйствам и прочим производителям сельхозпродукции. АО «Узагросервис» выводится из состава «Узагротехсаноатхолдинга» в связи с неэффективной работой последнего. Генеральный директор АО, ставшего отдельной единицей, после утверждения в должности правительством получит статус министра.

Одной из причин неудовлетворительного состояния системы производства и обслуживания сельхозтехники в постановлении указано вмешательство в деятельность представителей отрасли «отдельных должностных лиц». С учетом этого президент поручил прокуратуре обеспечить соблюдение норм законодательства при проведении эксперимента и пресекать вмешательство чиновников в работу машинно-тракторных парков.

Президент Узбекистана неоднократно отмечал нехватку в стране необходимого количества сельхозтехники. При общей потребности сельского хозяйства более чем в 172 тысячах машин сегодня парк насчитывает 146 тысяч единиц. С учетом недостающей и устаревшей техники есть потребность, в общей сложности, в 82 тысячах новых тракторов. В этой связи в марте Мирзиёев уволил руководителей АО «Узагросервис» и АО «Узагролизинг», а также заведующего информационно-аналитическим департаментом правительства. Заместителю премьер-министра, председателю правления акционерного общества «Узагротехсаноатхолдинг» Нодиру Отажонову был объявлен выговор.

Позднее президент поручил профильным ведомствам разработать и внедрить в производство отечественный бренд сельскохозяйственной техники и провести полную инвентаризацию имеющихся тракторов, комбайнов, сеялок и других машин с целью составить список необходимых закупок.