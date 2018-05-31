В Ташкенте инспекторы ДПС начали тестировать нательные видеокамеры

Фото с сайта ГУВД Ташкента

Главное управление внутренних дел Ташкента начало тестировать нательные видеокамеры в работе инспекторов дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

Устройства, которыми снабдили инспекторов, представляют собой синтез классической видеокамеры и аппаратной части, которая непрерывно производит аудио- и видеозапись. При этом камеры устроены так, что в процесс записи нельзя вмешаться, чтобы, например, удалить съемку или отредактировать ее, отметили в ведомстве. Все камеры подключены к единой централизованной системе управления для постоянного контроля над работой инспекторов.

Тестирование камер будет продолжаться не больше месяца. После этого в ГУВД примут решение о «более широком применении камер» в деятельности службы безопасности дорожного движения.

О необходимости использования сотрудниками ДПС нательных видеокамер в декабре 2017 года сообщил президент Шавкат Мирзиёев во время своего ежегодного послания парламенту. По его словам, это нововведение должно помочь в борьбе с коррупцией в рядах правоохранительных органов.

Тогда же Мирзиёев сообщил о другом большом изменении в работе дорожной полиции — ликвидации постов ДПС на границах между областями и большом сокращении стационарных постов. Правительство уже приступило к исполнению обещания президента: 19 мая вышло постановление, по которому в Узбекистане сократят 74 поста ДПС и ППС (патрульно-постовая служба) — это 55% от действующих пунктов контроля в республике.

Ранее нательные видеокамеры для инспекторов ДПС были внедрены в Казахстане и Кыргызстане. После введения такой практики в Казахстане были выявлены многочисленные случаи, когда инспекторы выключали камеры во время смены. В Кыргызстане также в некоторых спорных моментах, когда граждане жаловались на нарушения со стороны инспекторов, оказывалось, что в камере не велась запись из-за заполненного объема карты памяти.