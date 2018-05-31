В Узбекистане откроют филиал южнокорейского медицинского вуза

Представители Узбекистана и Южной Кореи на фоне медцентра AKFA. Фото с сайта Uzdaily.uz

Южнокорейский медицинский Университет Гачон откроет филиал в Узбекистане. Договор об этом, как сообщает UzDaily.uz , был подписан по итогам визита делегации Гильского госпиталя (в его структуру входит медицинский вуз) в республику. Филиал будет организован совместно с медицинским центром AKFA Medline. Ранее сообщалось , что на базе этой клиники также планируется создать новый учебно-практический центр.

Согласно договору, университет Гачон должен обеспечить новое учебное заведение всеми необходимыми учебниками и программами, направить консультанта из Гильского госпиталя, а также оказать поддержку в привлечении профессоров. Когда филиал примет первых студентов, в сообщении не указано.

В начале апреля стало известно, что в Ташкенте откроется филиал южнокорейского университета Соджон (Seojeong University). В сентябре этого года в столице Узбекистана также должен начать работу филиал Пучонского университета Южной Кореи, который будет обучать специалистов в сфере дошкольной педагогики и психологии.

В ноябре прошлого года, перед визитом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Южную Корею, стало известно о договоренности с еще одним местным вузом, чье руководство согласилось открыть «представительство» в Узбекистане. Речь идет о Технологическом университете Йоджу. В его филиале уже в новом учебном году начнут обучать специалистов в сфере электроники, архитектуры, строительства, дизайна, инженерии и маркетинга. Пока единственным южнокорейским вузом, уже открывшим свой филиал в Ташкенте, является университет Инха. С 2014 года он готовит специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев не раз обращал внимание на нехватку врачей в республике. Из-за дефицита специалистов, как сообщалось, власти республики еще в январе направили на вакантные места в регионы выпускников медицинских вузов 2018 года.